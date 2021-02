Rosario Murillo ignora reto de Cristiana Chamorro y continúa ataques

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo ignoró el reto de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien propuso a Daniel Ortega y a Rosario Murillo a un debate público para defender la dignidad de su madre y el legado de su padre Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Sin embargo, Murillo continuó sus ataques contra la familia Chamorro.

En su intervención que duró 18 minutos, Murillo dedicó seis minutos para atacar nuevamente la gestión de la expresidenta Violeta Barrios, quien no puede defenderse de los señalamientos, pues se encuentra postrada en una cama por un derrame cerebral.

“Tenemos derecho de vivir tranquilos, de vivir sin interferencias, sin injerencias del imperio o de traidores a la patria, sin interferencia de los vende patrias que a lo largo de la historia nos han hecho sufrir tanto y además se han aprovechado tanto de la venta de la patria, se han enriquecido”, expresó Murillo.

En el monólogo, la vicepresidenta acusa a la familia Chamorro de “vender” supuestamente la patria y los señala de crear “capitales”. A pesar de que la dictadura de Daniel Ortega en junio de 2013 aprobó la Ley 840, creadora de la concesión canalera al chino Wang Jing, la cual despojaba de sus tierras a miles de campesinos.

“Además se han aprovechado tanto de la venta de la patria, se han enriquecido de esa venta de los capitales, esos mismos capitales con los que se creen superiores, capitales que surgieron del robo a los nicaragüenses, todos lo sabemos, en los libros de historia aparece los grandes robos de los que se creen nobles, de alcurnia, ricos con la venta de la patria a costa del pueblo nicaragüense, saqueadores del pueblo nicaragüense de los bienes del pueblo”, acusó Murillo sin prueba alguna.

La vicepresidenta aseguró que supuestamente los que “arrebataron la paz” “no pudieron, ni podrán” repetir arrebatar la “esperanza” del pueblo nicaragüense, pese a que desde 2018 ese mismo pueblo exige su salida del poder.

“Sin traiciones y sin robos porque sabemos también que no podrán, no podrán jamás, (...) No pudieron en abril y se los recordamos todos los días, no pudieron con esa necesidad de los nicaragüenses que es vivir trabajando y prosperando tranquilos, nos arrebataron la paz por unos días, pero no pudieron arrebatarnos la dignidad (...) Aquí la venta de la patria quedó en el pasado, esos capitales que hicieron a costa de los bienes del pueblo nicaragüense allá atrás porque adelante con traidores no vamos”, dijo la vicemandataria.

Sanciones a la familia Ortega-Murillo

En diciembre del 2019, el departamento del tesoro de Estados Unidos sancionó a Rafael Ortega Murillo y a las empresas familiares Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), Inversiones Zanzibar S.A., y Servicios de Protección y Vigilancia El Goliat por “lavado de dinero y apoyo a la corrupción".

Meses después en Julio 2020, Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos incluyó en su lista de sancionados a Juan Carlos Ortega Murillo y otras dos empresas familiares Difuso Comunicaciones SA y Mundo Digital SA.

"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega; José Jorge Mojica Mejía; y dos compañías que usan para distribuir propaganda del régimen y lavar dinero" menciona el comunicado.

Según el departamento del Tesoro, Juan Carlos Ortega Murillo (Juan Ortega), hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega, administra Difuso Comunicaciones SA, una compañía de relaciones públicas y publicidad, que produce la mayoría de las campañas publicitarias de radio y televisión para el Gobierno de Nicaragua (GoN), varias instituciones gubernamentales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

“Juan Ortega fue designado por ser responsable o cómplice de, o por haber involucrado o intentado, directa o indirectamente, realizar una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción por parte de, en nombre de, o relacionadas con el GoN o un funcionario actual o anterior del Gobierno de Nigeria, como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno”, señalaron.