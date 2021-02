Juicio contra abogado opositor Manuel Urbina Lara plagado de anomalías

Un sinnúmero de contradicciones y anomalías se han presentado en el juicio al abogado opositor Manuel Urbina Lara, a quien el Ministerio público le impide mediar con familiares de la persona que falleció en un accidente de tránsito, donde está involucrado el abogado quien es conocido por sus fuertes críticas al régimen de Daniel Ortega. El doctor Urbina Lara es acusado de homicidio imprudente, la familia de la víctima del accidente ha denunciado que fiscalía no les permite llegar a un acuerdo, violando totalmente la ley.

En este proceso asistieron peritos de la sancionada policía, entre ellos uno de la dirección de tránsito de la policía. En declaraciones al medio Nicaragua Actual el abogado de Urbina, el doctor Noel Alonzo Cano sostuvo que el proceso es un montaje dado que, los actos de investigación son anómalos, no coincides en fechas, las declaraciones de los oficiales son distintas y esto sustenta su hipótesis de estar ante un juicio político por la postura crítica de Urbina Lara contra el régimen sandinista.

"Es una cosa absurda lo que está pasando acá no se quiere aceptar que la familia doliente quiere mediación y se niega rotundamente el Ministerio Público, aquí el Ministerio Público está obstaculizando para impedir que la familia ponga fin a este caso y se cierre definitivamente" expresó Noel Alonzo.

Por otro lado, la sobrina del Dr. Urbina Lara se presentó al juzgado, vistiendo una camisa con la imagen de su tío y mostrando un cartel con su fotografía, para exigir la libertad; a ella no se le permitió entrar al complejo judicial por lo que aguardó la salida del abogado de su hermano para enterarse de como avanza el caso.

"Él es inocente, él no es un asesino, él no ha matado a nadie, su delito único es haberle dado raid a ese joven y que desgraciadamente perdió la vida, pero él no lo ha matado no lo ha asesinado, pedimos la libertad del doctor Urbina Lara porque es inocente" señaló la hermana de Urbina Lara.

En esta oportunidad el juez que lleva el caso permitió la participación de la viuda de José Antonio Rizo Castro (Q.E.P.D), esta expresó que desean cerrar el caso con una mediación y no una sanción contra Urbina porque consideran que no es culpable por la muerte de su esposo.