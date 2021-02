Inicia juicio del preso político Sergio Beteta capturado con una bandera azul y blanco

11:21 a.m.

Este martes inició el juicio en contra del preso político Sergio Beteta quien fue detenido por la sancionada policía sandinista en las inmediaciones de la universidad Centroamericana UCA, y es acusado de portación ilegal de armas y portación de drogas, pero al momento de su captura solo tenia la bandera de Nicaragua y la rojinegra, ésta última la quemó en la vía pública en rechazo al régimen de Ortega y Murillo.

“Se realizó la audiencia de Sergio Beteta Carrillo, fue acusado por supuesta portación de arma ilegal y por llevar en su mochila 6 óvulos de marihuana que corresponde a una cantidad total de 2340 gramos sin embargo el 21 de diciembre a eso de las 8:30 aproximadamente se plantó propiamente en la pista o avenida universitaria que queda frente a la Universidad Centroamericana caminando sobre la línea amarilla y demandaba la unidad de la oposición y la libertad de los presos políticos” explicó el Dr. Julio Montenegro a 100% Noticias.

Montenegro cuestionó a los "testigos" que presentó el Ministerio público “se le preguntaba a ellos si lo habían visto que portaba en sus manos o en ambas manos los extremos de una bandera azul y blanco y ellos negaron eso y cuando se les preguntó que si vieron quemando una bandera roja y negra de un partido político de este país ellos negaron que hubiera quema de alguna bandera, incluso negaron que él anduviera puesto algún tipo de casco en su cabeza o gorro” señala el Dr. Julio Montenegro.

Julio Montenegro manifestó que dentro de las declaraciones por parte de los testigos que fueron de 6 a 7 policías dijeron que vieron a Beteta en estado alucinógeno, “como defensa le pregunte que si había hecho algún estudio para determinar si él estaba bajo ese estado de drogadicción y respondió que no, entonces ese elemento ayuda a confirmar que simple y sencillamente que no se hizo ese tipo de estudio porque no andaba en ese estado” señaló el abogado.

La continuación del juicio en contra del preso político será el día 3 de marzo, fecha en que presentarían las pruebas de descargo.