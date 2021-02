Comisión de Buena Voluntad se reúne con grupos de exiliados en Costa Rica

Comisión de buena Voluntad brinda informe a Grupos de exiliados sobre avances de búsqueda de unidad

La comisión de buena voluntad integrada por Carlos Tünnermann, Fabio Gadea y Dennis Martínez tuvieron un nuevo acercamiento con los grupos de exiliados en Costa Rica para brindar un informe sobre el trabajo que han realizado hasta la fecha para “lograr promover la unión de las fuerzas democráticas y opositoras a la dictadura”.

El fraterno encuentro inició con un agradecimiento especial de esta comisión a los grupos de exiliados por promover la firma del compromiso “Nicaragua primero” con los aspirantes a la presidencia de la república donde ratificaron que apoyarán a un candidato único que resulte ganador en unas eventuales primarias.

“La Comisión de Buena Voluntad desea expresar el agradecimiento a las y los nicaragüenses en el exilio en Costa Rica por sus aportes y por el gran impulso para hacer realidad la firma de quienes se han presentado como aspirantes a la candidatura de la Presidencia por parte de la oposición democrática. Agradecerles también por la confianza que le otorgan a la Comisión de Buena Voluntad al depositar el acuerdo para gestionar las firmas que restaban y que ya han sido rubricadas en el documento”, reza parte de la carta dirigida al exilio.

La comisión de buena voluntad a través del doctor Carlos Tünnermann informó a los exiliados que se han reunido con diferentes organizaciones opositoras como la Unidad Nacional Azul y Blanco y con otras que integran la Coalición nacional, pero lamentan que la Alianza Ciudadana no ha dado respuesta a este acercamiento.

“Nosotros hemos cumplido y hemos enviado comunicación a kitty Monterrey de CxL y a José Dávila de la Alianza Cívica, se enviaron hace 11 días y no nos ha dado respuesta ninguno de los dos, la alianza ciudadana no ha respondido a nuestra carta” explicó el doctor Carlos Tünnermann.

“El pueblo tiene ese clamor de la unidad” dijo Dennis Martínez y afirmó “que ya es tiempo de apoderarse, los jóvenes juegan un papel importante y pienso que desde ahí va a venir ese levantamiento por la unidad, yo se que se va a jugar ese juego perfecto porque tengo la esperanza que se va a lograr”.

Fabio Gadea le dijo al exilio que no se cansaran por buscar esa anhelada unidad y que no se puede derrotar a la dictadura si no se deponen intereses personales y políticos.

“No nos rendimos, nosotros por la unidad seguimos luchando, sabemos que si hay dos o tres partidos fuertes que van a esas elecciones, el peligro es latente, el peligro es definitivo, si no hay una vigilancia internacional también sería un peligro”, expresó Gadea.

El agradecimiento de los exiliados fue recíproco por los buenos oficios de esta comisión por el gran esfuerzo que han realizado por unificar a las fuerzas opositoras, pero también lamentaron que la Alianza Ciudadana no demuestre interés por este acercamiento.

“Debemos de exigirle a esas personas que nos digan de qué lado están, de que se definan principalmente a doña Kitty monterrey que ha sido muy grosera en su forma de pensar” expresó Nemesio Mejía, coordinador del movimiento campesino en Costa Rica.

La comisión de buena voluntad informó también que en la próxima semana se estarían reuniendo con el sector empresarial y académico.