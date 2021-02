El candidato a la presidencia de Nicaragua del Partido Restauración Democrática, Miguel Mora miembro de la Coalición Nacional, reafirmó esta mañana que el bloque opositor de la CN en efecto ya cuenta con casilla para poder participar en las eventuales elecciones programadas para el 7 de Noviembre. Las casillas electorales es la del PRD y la del partido regional Yátama. La Coalición Nacional ha insistido en sus llamados a la unidad con el bloque de Alianza Ciudadana, que apuesta a negociaciones individuales con cada una de las 7 organizaciones de la Coalición.

"Lo que queremos es mandar un mensaje a todo el pueblo de parte de la Coalición Nacional, es que al día de hoy la Coalición tiene dos casillas que perfectamente pueden ser vehículos ante un eventual proceso de elección, no solo nos quedamos ahí, reafirmamos el llamado a nuestros hermanos de la Alianza Ciudadana para iniciar pláticas entre la Coalición y la Alianza Ciudadana para responder a las exigencias y al mandato del pueblo de buscar la unidad” expresó Miguel Mora.

Agregó que a que la Alianza Ciudadana ha señalado que la Coalición no existe ellos le están mostrando que están preparados para cualquier escenario, “le estamos diciendo a la AC por mucho que ustedes digan que no existe la Coalición y que solo hay una casilla viable, no aquí hay una Coalición Nacional, un ente político activo real y que cuenta con casillas nacionales y regionales, estamos dispuesto a cuando ustedes digan a dialogar para buscar esa gran unidad” dijo Mora.

Mora cuestionó a quienes ven como "débil" la casilla del PRD, partido político que recibió hace 4 años, al igual que CxL su credencial ante el Consejo Supremo Electoral.

“Quien era el ALN, y el PLI son los mismos que hoy son CxL ¿o no? Y al CxL no le puede pasar lo mismo que cuando era el ALN o PLI, ósea estos sociópatas que están en el Carmen pueden mañana quitar todas las personalidad jurídica, hasta hoy no lo ha hecho, por algo no lo ha hecho. Aquí cualquier cosa puede suceder, la realidad lo concreto es que hay dos casillas electorales CxL en la Alianza Ciudadana y el PRD de carácter nacional en la Coalición Nacional” expresó Miguel Mora.