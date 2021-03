CSJ ratifica sentencia en contra del estudiante preso político Kevin Zamora

Ratificar la condena de cuatro años de prisión, fue la decisión que tomaron magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua en contra del joven opositor, preso político Kevin Zamora, así lo confirmó su defensor, el abogado Evert Acevedo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH).

La fiscalía acusó Zamora por supuesto tráfico delito de fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas o artefactos explosivos. La judicial sandinista Wildaurora Zeledón Castillo del juzgado quinto de distrito de juicio de Managua, lo declaró culpable. Pero cuando la Policía captura a Zamora, el joven estudiante de secundaria, solo portada productos de limpieza.

“CSJ confirma la sentencia de 4 años en contra del preso político Kevin Zamora, quien fue condenado por encontrársele un litro de producto de limpieza. Un excelente estudiante, que estos sátrapas le han truncado su futuro" expresó Acevedo en su publicación.

Kevin fue detenido el pasado el 10 de septiembre del 2019 cuando regresaba a su casa, fue interceptado por la Policía que lo llevó preso a las celdas de Auxilio judicial, conocidas como el Chipote, Desde esa fecha Marta Vargas, madre de Kevin, no se ha cansado de exigir su libertad. No pierde las esperanzas pese a que ha visto otras liberaciones de reos políticos y su hijo sigue en prisión soportando desde maltrato de los oficiales hasta de los propios reos comunes.

Kevin Antonio Zamora Delgado de 19 años de edad, estudiaba el quinto año de secundaria de forma sabatina y todos los días asistía a clases de inglés a una academia ubicada frente a la Iglesia Don Bosco de Managua.

"A mí me duele verlo ahí en ese lugar. Él es bien educado, no es malcriado, él estudiaba su quinto año, estaba estudiando la carrera técnica de inglés y en el trayecto de su clase que venía a él me lo agarraron y secuestraron, me lo llevaron al chipote, me lo torturaron, me lo golpearon, estuvo sordo, me le reventaron un oído, porque me lo golpearon duro en el chipote" recordó la madre de Kevin quien dice que su hijo no escucha en su oído izquierdo.