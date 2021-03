Daniel Ortega dice que en Nicaragua hay libertad de expresión, tras consumar robo de 100% Noticias y Confidencial

8 a.m.

El dictador Daniel Ortega, aseguró que en Nicaragua hay libertad de expresión aunque Estados Unidos “yanquis” y los europeos digan lo contrario. Estas declaraciones se estrellan con la realidad ante el robo descarado de las instalaciones de los medios de comunicación 100% Noticias y Confidencial. Ambas propiedades fueron trasladadas arbitrariamente por Ortega al Ministerio de Salud (Minsa), sin resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Imagínense si aquí nos ponemos con esas leyes, todos los que escriben, lanzan amenazas en las redes, los que dicen que hay que hacer daño al país, aquí no caemos en eso. Aquí hay libertad de expresión, ah pero vienen los yankis (Estados Unidos) que no hay libertad de expresión y Europeos dicen que no hay libertad de expresión. Aquí cualquiera dice lo que quiere, en las redes, en sus páginas, cualquier barbaridad dicen, allá los meten presos, allá los meten presos. Allá estuvieran presos todos estos, acusados de terroristas, terroristas”, expresó Ortega.

Realidades y falsedades

A finales de febrero 2021, el régimen de Daniel Ortega disfrazó el robo a 100% Noticias con la inauguración del Centro de atención para personas con adicción de alcoholismo y/o drogadicción "Valentín Méndez", en el edificio confiscado 100% Noticias, el pasado 21 de diciembre 2018.

Ortega Murillo ordenaron quitar el rótulo que 100% Noticias instaló en el 2018 para exaltar el nombre de Dios "Yo soy el que Soy, Jehová Dios de los Ejércitos" y colocaron una fotografía de la pareja dictatorial. Además saquearon todos los equipos de televisión, cámaras, computadoras, micrófonos, vehículos, entre otros medios tecnológicos.

En la comparecencia en ocasión del Día Internacional de la Mujer, Ortega continuó con el “falso” discurso de respeto a la libertad de expresión “En los periódicos, en la televisión, dicen lo que quieren, hablan lo que quieren. No tenemos aquí, una política donde les estemos diciendo a periódicos. Hay hasta periódicos, que circulan ahora digitales por las redes, los mismos periódicos que circulan en papel, también se reproducen por redes. Y que no dicen ahí en contra de Nicaragua, en contra de Nicaragua, porque llegan al extremo de decir también, tranquilamente lo dicen, lo dicen, que estuvieron reunidos con funcionarios yanquis, pidiendo que le apliquen más sanciones a Nicaragua y se toman la foto”, refirió Ortega.

Al igual que El Canal del Pueblo, el régimen sandinista ejecutó el pasado 23 de febrero el último acto de la confiscación a Confidencial, Esta Semana, Esta Noche, Revista Niú y las oficinas de la empresa consultora Cabal, en complicidad con el Ministerio de Salud (Minsa) que inauguró una casa materna en la redacción que fue objeto de confiscación a Confidencial, después de haber sido ocupada por policías armados desde diciembre de 2018.

Viva Nicaragua Libre

En Nicaragua hay innumerables casos que reflejan que en el país no hay libertad de expresión. El pasado 19 de julio en La Trinidad, Estelí, Jorge Luis Rugama, fue asesinado por gritar “Viva Nicaragua libre” a una caravana del Frente Sandinista, cuyo asesino fue absuelto por un juez sandinista.

Otro caso de persecución por pensar diferente, es el joven opositor Kevin Adrián Monzón Mora, de 18 años, quien ha sido detenido arbitrariamente en varias ocasiones por utilizar sus redes sociales para publicar videos cortos usando la aplicación Tik Tok, para protestar contra el régimen y sus seguidores.

Además, la Asamblea Nacional dominada por diputados sandinistas aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza” con la que el régimen se otorga la facultad de multar, procesar y encarcelar a cualquier persona que difunda lo que considere una “notifica falsa” o cualquier información que cause “zozobra” entre la población.

En la nación centroamericana, Daniel Ortega criminalizó el uso de los símbolos patrios, principalmente la bandera nacional, utilizarla podría llevarte a la cárcel o ser objeto de persecución y hostigamiento policial y paramilitares.