Wilber Prado, el preso político encarcelado por ser primo de una víctima de abril 2018

Wilber Antonio Prado Gutiérrez, preso político de la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua tiene 35 años, antes de ser detenido por la sancionada policía sandinista, era cadete del taxi de su mamá, laboraba haciendo turnos de días y de noches. Hoy se encuentra en las frías celdas del Sistema Penitenciario “La Modelo”. Su delito es ser primo de una víctima de abril 2018.

“Es un hombre responsable con su trabajo, aunque fuera independiente, siempre fue responsable, terminaba haciendo turnos por fuera o se iba de noche a trabajar” expresó a 100% Noticias Karen González esposa del reo político.

Wilber es padre de cuatro niños quienes dependían de él, brindaba apoyo a su mamá. Según su esposa, ambos trabajaban porque la situación económica no era tan favorable y por eso se apoyaban mutuamente, “pero ahora, al no estar él, me toca sólo a mí, me toca el trabajo, ver por mis niños el era un hombre bien responsable” manifestó.

Desde 2018 la situación de la familia de Wilber Prado cambió totalmente “para nosotros, para su familia esto fue como un balde de agua fría que nos echaron encima… no cambió la vida a todos, sus hijos que sufren, por querer ver a su papá a diario al no verlo ahora es difícil” narró la esposa del preso político.

Wilber Antonio Prado Gutiérrez es un recapturado político pues la primera vez que fue detenido por la dictadura el 3 de septiembre 2018 y puesto en libertad el pasado 5 de abril bajo el régimen de convivencia familiar, fue nuevamente detenido el 19 de enero del 2020.

“El ya cumplió 1 año ahorita de estar preso para nosotros pues su familia, su mamá, sus hijos esto ha sido un golpe muy duro por todo lo que hemos pasado, él siempre fue perseguido, amenazado. Le mataron a su primo también, que estuvo atrincherado en la Upoli Jimmy Parajón y ha sido muy duro también para él seguir soportando todo esto” expresó Karla Gutiérrez, esposa del reo de conciencia.