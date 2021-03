10:57 a.m.

Maycol Arce, actual preso político de la dictadura Ortega Murillo, detenido desde el pasado 25 de diciembre de 2018. Antes de su detención ilegal laboraba como mecánico agrícola, en la ciudad de Tipitapa, es padre de familia de dos niños. Su madre Maritza Arce lo describe como un buen hijo y padre, amoroso.

Maritza Arce manifestó a 100% Noticias que la situación actual que vive su hijo el preso político Maycol Arce, quien lleva más de 2 años detenido injustamente por el régimen de Daniel Ortega “ha significado dolor, pobreza, preocupaciones, alejamiento de toda la familia, enfermedades por el maltrato de él, así como tortura, es triste todo esto porque él era el que mantenía a sus hijos. Esto ha sido duro para nosotros, en todo aspecto, en todo” dijo Arce

Maycol Arce participó de las protestas y también en los tranques, fue detenido en Tipitapa en casa de sus abuelos propiamente del rótulo sopas Mirna 2c abajo y 1c al norte es acusado por el régimen de supuesta tentativa de homicidio y obstrucción a la justicia.

"La policía llegó a sacar a mi hijo y a mi hermano en el 2018 de puro gusto, le pegaron a mi hijo, me le aflojaron la mandíbula y nunca me lo quisieron llevar a medicina legal forense para que me lo revisaran" recordó Arce.

Maycol recibió el pasado 5 de noviembre por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH medidas cautelares de protección al igual que otros 40 presos políticos, por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

Según la CIDH, los privados de libertad fueron identificados como “presos o presas políticas” y se encuentran en siete diferentes centros penales del país “se encuentran en riesgo dadas las condiciones de detención y la alegada falta de atención médica en el actual contexto de pandemia por el COVID-19”.

Michael está en la Galeria 5 baja, celda 6 del centro penitenciario Jorge Navarro, conocido como la "Modelo" en Tipitapa.