Se negó a ser informante de la Policía y lo detuvieron, la historia del preso político Marvin Castellón

Marvin Antonio Castellón, un joven de 19 años, que actualmente es preso político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se dedicaba al comercio y fungía como conductor de caponera, antes de ser detenido por la sancionada policía sandinista, el pasado 23 de marzo 2020. Su "delito" es haber participado en protestas contra el régimen en abril del 2018.

Marvin Antonio, fue capturado en su casa de habitación, en el km 8 carretera sur. Su madre Martha ubilla, dijo a 100% Noticias que su vida cambió al convertirse en perseguidos del régimen solo por manifestarse en contra del decreto unilateral de Ortega referido quitarle 5% de las pensiones a los pensionados.

“La historia de nosotros, es que a raíz de que surgió lo del 2018 nosotros fuimos a las marchas, y eso nos perjudicó que hasta yo tuve que estar detenida, mi hijo mayor, un yerno. La cosa es que todos alrededor de mi familia fuimos detenidos por el simplemente hecho de pensar diferente” expresó a 100% Noticias Ubilla.

De igual manera destaca que a su hijo hoy le imputan delitos que no ha cometido y que no han tenido armas a como refieren las autoridades de la sancionada policía sandinista, “hoy mi hijo se encuentra secuestrado en las cárceles de la "Modelo" cuestionado por algo que él no hizo, no tenemos armas, nos acusaron de que tenemos armas a mí y a mi hijo, nosotros no nos metemos con nadie por donde vivimos, simplemente porque los CPC del barrio nos acusaron igual que todos los seguidores del Gobierno, pues nos han dicho que somos golpista no me siento eso, pero si así me lo dicen, pues así lo voy a ser” manifestó Martha Ubilla.

Castellón Ubilla, de 19 años, fue condenado a una pena de cárcel de seis años por el delito de robo agravado, luego que la Fiscalía Orteguista lo acusó de supuestamente haber robado y baleado a Rodolfo Alberto Polanco a las 1:30 minutos de la tarde el pasado 16 de marzo del 2020 en la pulpería Dulce Nombre, ubicada en la comarca Chiquilistagua.

El preso político fue detenido por dos policías que llegaron vestidos de civil a su vivienda el pasado 23 de marzo a las 10 de la mañana. El defensor del joven declaró a medios nacionales que a su defendido le propusieron que trabajara como informante con la Policía en contra de los autoconvocados, pero éste se negó. Los oficiales se retiraron del lugar, pero dos horas más tarde regresaron y lo apresaron.

La mamá del reo político demanda la liberación inmediata de su hijo quien es inocente de todo lo que le acusan.

