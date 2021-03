Rosario Murillo "limosnera y con garrote" no quiere que condicen cooperación

La sancionada vicepresidente Rosario Murillo exigió cooperación “sin condicionamientos” debido a que la oposición nicaragüense pidió a los organismos multilaterales condicionar el acceso a fondos con reformas electorales para elecciones libres, transparentes y observadas en el país.

“Nadie puede excluirnos o discriminarnos por recibir y mucho menos los nicaragüenses, agradecemos siempre los apoyo que recibimos de países, de gobiernos, de entidades amigas de las familias nicaragüenses, apoyo que no condiciona y que no pretenden humillar, someter a nadie, esos son los apoyos que reconocemos y agradecemos profundamente, sabemos cómo llegan esos apoyos, como se garantiza y como la familia sienten y reciben”, expresó Murillo.

En su intervención este mediodía Murillo pidió “respeto” a los procesos de “soberanía”, en referencia a los comicios electorales del próximo 07 de noviembre.

“Con respecto la palabra no mágica, la palabra indispensable en las relaciones entre pueblos, entre gobiernos, entre organismos, respeto, el respeto a la dignidad de todos los seres, a la dignidad del pueblo nicaragüense, respeto lo decimos con todo el corazón, Nicaragua exige respeto no injerencia, no intromisión, basta ya, Nicaragua exige que se reconozca nuestro derecho a vivir con mi hermanos y a decidir nuestros procesos en soberanía”, manifestó.

Al mismo tiempo, la vicemandataria tildó de “rostros amargos” a voces disidentes en la nación “futuro sin maldad, futuro que represente bienestar, dicha, alegría, futuro donde rostros amargos, ácidos no puedan hacerle daño a nadie porque se han desgastado en su propia miseria”, indicó.

Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones nacionales el 7 de noviembre de 2021 y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que retornó al poder en enero de 2007, busca conservarse por cinco años más.