"El rey del pollo" Juan Caldera se queja de altos precios de pollo y huevo en Nicaragua

El comerciante y propietario de Pollos Caldera Juan Caldera criticó a través de una transmisión en vivo el trabajo del Ministerio de Economía, ante los altos precios del pollo y del huevo. Caldera llamó a los ministros a salir de sus oficinas y ver la pobreza de la gente, que a diario se siente asfixiada por altos costos de los productos alimenticios.

“Aquí la verdad está bien clara, Enero Febrero y marzo, los precios del pollo nacional están por las nubes, licenciado, compañero, ingeniero, amigo, colega, paisano… como le digo al ministro de economía Orlando Solórzano, no hay palabra, señor ministro… usted tiene los mecanismos que le manda la ley para autorizar importaciones de pollo y de huevo cuando en Nicaragua haya desabastecimiento y precios altos de estos productos, si quiere le leo el inciso de la ley, civil y económica de Nicaragua, ya deje de estar preocupado por cuanto se gana la industria avícola, y preocúpese por el verdadero problema que tiene el consumidor, esa gente humilde, esa gente que no gana miles de dólares, esta gente está sufriendo por los altos costos que tiene la libra de pollo y la cajilla de huevo” destacó el también fanático del régimen sandinista.

Le puede Interesar: Policía en Nicaragua se encuentra "abandonado" dos millones de dólares, no hay detenidos

Asimismo, Caldera recalcó que actualmente la cajilla de huevo en los mercados se cotiza en C$ 150 córdobas, y una libra de pollo entero en los mercados tiene el valor de C$ 40 córdobas, “Dios mío hagan algo, la ley, la ley está ahí y dice que el ministerio de economía con la facultades que le da ley orgánica de este ministerio es velar por el sano abastecimiento y los precios regulares de los productos… cómo es posible que nuestra autoridades, es que yo me encachim… cuando veo esto, boto la gorra, dejémonos de discursos y busquemos como hacer algo por los consumidores no esté de pendejos protegiendo a 4 sinvergüenzas” dijo Juan Caldera exaltado.

“Hijito y porque está tan caro el pollo, que vas hacer, y que voy hacer yo si el ministerio de economía habla solamente con el Cosep, al ministerio de economía les valen verg… los comerciantes, le hemos puesto escrito tras escritos, dándole una solución para que el pollo baje y no hacen ni m… me disculpan la expresión tan ofensiva pero es que yo no puedo ver el hambre de los pobladores que viene al mercado oriental y hallan el precio carísimo de la libra de pollo y la cajilla de huevo, hasta donde vamos a llegar con esto” agregó molesto el comerciante.

Lea También: Canasta básica en Nicaragua valorada en 2,400 córdobas dice Ministro de economía sandinista Orlando Solórzano

De igual manera Caldera, asegura que el ministerio de economía puede autorizar importacuines, sin pedirle permiso a nadie porque la ley lo faculta para hacerlo y poder bajar los precios de los productos, “a la m… el discurso y busquemos como autorizar importaciones de pollo y las importaciones de huevos que vengan a bajar los precios nacionales… el ministerio de la economía la esta encabando, el ministerio de economía esta protegiendo al gran capital y los 6 millones de nicaragüenses que, que nos como el perro, brother ya es demasiado esta m… puede bajar el pollo si ustedes autorizan importaciones de pollo” recalcó Juan Caldera.

En su enojo el comerciante ofende directamente al ministro Solórzano “ministros de m… salgan a los mercados, a las pulperías y vean como sufre el pueblo, vean, ellos pasan los informes al presidente Daniel Ortega y todo esta bien, todo esta bien, nada esta bien, en los precios, están altos los precios del pollo, son ministros m…” dice enfurecido Juan Caldera