Condenan a casi 6 años de cárcel a Sergio Beteta quien protestó con bandera azul y blanco en avenida universitaria

El preso político Sergio Beteta Carillo fue sentenciado a 5 años y 9 meses de prisión y 300 días multas, por el juez sandinista Melvin Leopoldo Vargas, de los juzgados séptimo distrito penal de Managua, por los supuestos delitos de tráfico de estupefaciente, psicotrópicos y otras sustancias controladas y tenencia ilegal de armas, explicó su abogado defensor Julio Montenegro de la agrupación Defensores del Pueblo a 100% Noticias.

De igual manera Montenegro manifestó que pese a que existen videos que demuestran la inocencia de Beteta, quien a través de una transmisión en vivo de medios digitales nicaragüenses se aprecia que al momento de la detención del joven opositor solo portaba la bandera nacional y la rojinegra la quemó en protesta contra el régimen de Daniel Ortega, sin embargo, el juez emitió esta sentencia la cual fue notificada la tarde de este martes 23 de marzo.

“En los siguientes días estaremos introduciendo el escrito de apelación para los que tenemos 6 días hábiles donde haremos ver y enfatizaremos en la prueba de descargo que era la que controvertía todas las testimoniales de los testigos de fiscalía que es el video filmado en vivo por el periodista Noel Miranda de Articulo 66, en el que se mira a Sergio Beteta realizando lo que es una protesta pacifica en plena avenida frente a la universidad centroamericana, no pudiendo este andar sustancias ilícitas, ni haber portado un arma” dijo Montenegro.

Inconsistencia durante el proceso

Montenegro cuestionó a los "testigos" que presentó el Ministerio público “se les preguntaba a ellos si lo habían visto que portaba en sus manos o en ambas manos los extremos de una bandera azul y blanco y ellos negaron eso y cuando se les preguntó que si vieron quemando una bandera roja y negra de un partido político de este país ellos negaron que hubiera quema de alguna bandera, incluso negaron que él anduviera puesto algún tipo de casco en su cabeza o gorro” señala el Dr. Julio Montenegro.

Julio Montenegro manifestó que dentro de las declaraciones por parte de los testigos que fueron de 6 a 7 policías dijeron que vieron a Beteta en estado alucinógeno, “como defensa le pregunte que si había hecho algún estudio para determinar si él estaba bajo ese estado de drogadicción y respondió que no, entonces ese elemento ayuda a confirmar que simple y sencillamente que no se hizo ese tipo de estudio porque no andaba en ese estado” señaló el abogado.