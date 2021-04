Familiares de presos políticos demandan liberación de reos en mayo

Los familiares de presos políticos llamaron a los precandidatos presidenciales a no aceptar elecciones presidenciales con reos de conciencia en las cárceles del país, de lo contrario no contarán con el respaldo de las organizaciones de víctimas. Actualmente hay 120 opositores en las mazmorras de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Hacemos nuestra la exigencia de la Asociación Madres de Abril (AMA), la impunidad no debe de tener espacio en ningún nuevo gobierno, a los grupos de oposición que utiliza el discurso de libertad de nuestras presas y presos políticos, los llamamos a ejercer verdaderas acciones que nos ayuden a liberarlos de las cárceles (...) nuestra profunda decepción y rechazamos su llamado a la pasividad y normalización del Estado de sitio, asedio, violencia y agresión paraestatal”, expresaron.

En la conferencia de prensa, los familiares aseguran estar cansados de ser utilizados para fines económicos, personales y políticos “Es momento de un verdadero cambio que sólo será posible si aceptamos que nadie pueda estar privado de su libertad por alzar su voz y exigir justicia, democracia y libertad. En nuestro país no puede haber elecciones sin condiciones y una condición irrevocable de los familiares de secuestrados políticos es la liberación inmediata de nuestros secuestrados”

Los familiares de presos llamaron a las organizaciones opositoras a lograr la liberación de los prisioneros a más tardar en mayo “A los precandidatos que hoy están postulándose, no pueden aceptar las elecciones sino hay primeramente la liberación de nuestros secuestrados políticos porque si ellos van a una elección, desde hoy les decimos que no cuentan con el apoyo del pueblo, mucho menos del apoyo de nosotros los familiares de presos políticos. No queremos discurso que los presos políticos pueden esperar la liberación de nuestros presos tiene que ser inmediata”

Según los familiares de reos de conciencia se reunirán con cada uno de los precandidatos presidenciales “Estamos marcando la unidad entre todas las organizaciones de familiares de presos políticos, desde hoy nosotros exigimos la libertad de los presos políticos hasta en mayo por favor”

Las organizaciones llamaron a Nicaragua a no dejar la resistencia cívica y pacífica “El grito de abril se vive en las calles nosotras las organizaciones de familiares de personas prisioneras políticas y excarceladas políticas (...) nuestra indignación al ser poco escuchados, nuestro clamor de libertad y justicia que de las cárceles gritan en desesperación nuestros presos políticos”

Según datos reconocidos por la CIDH, actualmente en Nicaragua hay 125 "presos políticos", de los cuales 115 fueron arrestados a partir de las protestas de 2018 y diez antes de ese año.