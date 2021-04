Miguel Mora, precandidato presidencial por parte del Partido Restauración Democrática (PRD) denunció en sus redes sociales, que fue retenido por oficiales de la sancionada policía sandinista a quienes tildó de "sandinistas vestidos de policías". Los uniformados requisaron la camioneta de Mora y le robaron una correspondencia que le envió una Universidad estadounidense. La dictadura de Daniel Ortega mantiene una feroz persecución en contra de los opositores en Nicaragua.

"Un grupo de sandinistas sancionados vestidos de policías hoy al requisar mi vehículo se robaron una correspondencia que me envió una Universidad donde me invitaban a un foro. Los fanáticos Orteguistas me preguntaron si andaba armado a lo que le conteste que "solo con mi libre pensamiento." "Eso es más que peligroso" relató Mora en su muro de facebook.

Según el periodista, los oficiales le tomaron fotografías a él, y a su esposa Verónica Chávez, y al conductor, "aproveche también para documentar el estado policial en que vivimos" relató.

En las fotografías que captó Mora de los oficiales que le coartaron su libre movilización, lo asediaron, hostigaron y robaron su correspondencia, se observan que son oficiales jóvenes que están totalmente dominados por el fanatismo ya que alzan la señala de 2 con sus dedos, como símbolo del partido sandinista.

El libre pensamiento, movilización, expresión, libertades en Nicaragua están coartadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo quienes desde abril del 2018 reprimieron con brutalidad y violencia las manifestaciones que surgieron de forma espontánea en contra de las reformas al INSS y luego la gente se sumó más a las protestas ya que exigían justicia por los asesinados que según la CIDH son más de 328 víctimas mortales que contabilizaron hasta ese momento.

En vísperas de la conmemoración de la rebelión de abril del 2018, el régimen ha intensificado el estado policial y la persecución en contra de los opositores en Nicaragua.