Régimen en Nicaragua retira solicitud de repatriación de menor nica abandonado en el desierto de Texas

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo retiraron la solicitud de repatriación del niño Wilton Eniel Gutiérrez Obregón abandonado por traficantes en el desierto de Texas, Estados Unidos. La abogada y presidenta de NAHRA, Astrid Montenegro, informó que pronto Meylin Obregón se reunirá con su hijo.

“Hoy recibimos noticias que el gobierno de Nicaragua desistiò en su solicitud para la custodia del niño, entonces el gobierno de los Estados Unidos y Migración no ha confirmado que ya pasando la cuarentena en niño y madre serán reunificados en territorio estadounidense”, informó Montenegro a Noticias Telemundo.

Según la defensora, la madre del menor, Meylin Obregón Leiva, se encuentra ansiosa por reunirse con su hijo “no conoce muy bien el proceso legal en Estados Unidos y estamos esperando la oportunidad para poder explicar este proceso, que ella sepa que pronto será reunificada con su hijo, está consciente de eso, pero desafortunadamente no le podemos dar un tiempo porque eso no está nada en nuestras manos”

Obregón Leiva se encuentra en San Benito, en una posada, mientras su hijo Wilton Eniel Gutiérrez Obregón se encuentra en el albergue “Casa Padre” en Brownsville, Texas, Estados Unidos.

Hechos

El menor nicaragüense de 10 años abandonado en la frontera solloza: "¿Me puede ayudar? Es que venía con un grupo de personas y me dejaron abandonado", informó NBC News. El video, en el Valle del Río Grande, muestra al niño atemorizado y diciendo que no sabía dónde estaba el grupo de migrantes con el que viajaba.

"¿Me puede ayudar? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están. Yo vengo (a pedir ayuda) porque si no, ¿por dónde me voy a ir? A mí me pueden robar, secuestrar o algo. Tengo miedo", dice el niño a las cámaras.

Semanas atrás, el tío del menor, Misael Obregón informó que su hermana, su sobrino y dos de sus hijos fueron separados en el trayecto “El salió de Nicaragua acompañado con su mamá. El niño no salió solo en ningún momento. Y al llegar a la frontera de México, a la mamá la agarró Migración de Estados Unidos, junto con el niño, pero desgraciadamente los deportaron inmediatamente para México”

En ese momento, su hermana y sobrino fueron secuestrados por traficantes que pidieron diez mil dólares por el rescate “los tiran a su suerte, si los matan o les pase lo que les pase, a ellos no les importa”. El afectado explicó que todos lograron llegar a territorio estadounidense, pero el niño y su mamá fueron devueltos a México por las autoridades. Los otros dos menores (sus hijos) al no viajar acompañados por sus padres fueron llevados a un centro en Donna, Texas y ya se encuentran con él.