Nicaragüenses se manifiestan en Miami, Los Ángeles y Costa Rica

Este 18 abril miles de nicaragüenses residentes y exiliados en Estados Unidos conmemoraron tres años de resistencia cívica contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró 328 muertos a causa de las protestas contra el régimen Ortega-Murillo.

En Los Ángeles, Estados Unidos, la diáspora nicaragüense junto a exiliados realizaron plantón en City Hall, en ocasión de la conmemoración de la rebelión de abril “Daniel Ortega no puedo ofrecer nada más está dando las últimas patadas de ahogado con todas esas locuras que están haciendo porque saben de qué se van, se van, nosotros mandamos un mensaje para los que están allá porque ellos están sufriendo que no están solos” dijo uno de los organizadores.

Otro de los asistentes manifestó que seguirán que la comunidad nicaragüense en el exterior seguirá exigiendo la salida de la dictadura criminal “nos reunimos para unir nuestra voz en contra de este gobierno, de esta dictadura, régimen asesino, que pasó de destructor de la patria, a ser asesino de estudiantes, de campesinos y de nuestro pueblo que clama justicia, tres años llevamos haciendo eco de ese clamor de justicia de nuestros estudiantes, no somos minoría, queremos una patria en libertad, justicia, sin Daniel Ortega, por eso tenemos que seguir luchando y ojalá que el año tengamos una Nicaragua libre”.

En la actividad estuvieron presente los precandidatos presidenciales Luis Fley del movimiento político Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y Gerge Henriquez del partido Yatama.

“Esperamos que la historia de los años 80 no se repita pero tenemos el mismo violador de los derechos humanos que teníamos en los años 80, es el mismo, pero con refinadas mañas, hace poco, ordenó tres leyes que matan políticamente y económicamente (...) Sólo tenemos una opción y es la lucha cívica, tenemos que convertirnos en la voz de los prisioneros, denunciar constantemente los abusos del régimen de Daniel Ortega, no tenemos otra alternativa, estamos exigiendo elecciones limpias, libres y transparentes no se puede ir a las elecciones si no hay un cambio en la ley electoral”, dijo Fley.

Mientras George Henriquez pidió un minuto de aplausos para todos las personas que se mantiene en resistencia contra el régimen dictatorial “Nuestra lucha es real, ese sentimiento lo tenemos que mantener en nuestra mente, tenemos que tenerlo presente para la próxima elecciones ir a votar en noviembre, no podamos esperar otros cinco años más, noviembre tiene que ser una fecha importante y el sentimiento que tenemos que llevarlo a las urnas”

Además, otro grupo de nicaragüenses se reunió en el Parque Rubén Darío de Sweatwater, Miami, para elevar un "grito de repudio contra la dictadura genocida" de Daniel Ortega.

La activista Irlanda Jerez dirigió una caravana que salió del consulado de Nicaragua en Miami hacía el parque Ruben Darío “Por la libertad de Nicaragua, por la libertad de los presos políticos, por el retorno de los exiliados, por una reforma justa, estamos acompañando a nuestro pueblo en esta protesta, este repudio contra la dictadura este 18 de abril, estamos presente en cada corazón de cada nicaragüense en espíritu”, expresó Jerez

En Costa Rica, los refugiados nicaragüenses salieron a las calles a honrar a las víctimas de abril y exigir justicia, democracia, así como elecciones creíbles.