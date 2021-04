Rafael Solís revela órdenes de Ortega y Murillo para condenar a opositores

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, quien actualmente se encuentra exiliado en Costa Rica reveló a 100% Noticias y Nicaragua Actual que recibía órdenes directas de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, para condenar a los opositores que fueron detenidos durante los meses más fuertes de las protestas sociales en 2018.

“Yo era el jefe político del Poder Judicial y tenía entre comilla un gran poder entre los jueces, para mí era muy incómodo estar llamando a un juez para decirle que había que condenar a un grupo de muchachos porque ya estaban comenzando los juicios, yo me reunía con ellos (Daniel Ortega y Rosario Murillo) cuando me decían Payo tenés que ver este caso que salgan condenados yo les decía bueno voy hablar con el juez voy a llamarlo por teléfono, lo voy a citar en mi oficina, cité a bastantes jueces, fueron varios casos que me pidieron tanto Daniel como Rosario, de muchachos que estuvieron vinculados en las barricadas, en las universidades” reveló Solís.

Asimismo, el ex funcionario aclaró que los casos de los periodistas Miguel Mora y Lucia Pineda y del líder campesino Medardo Mairena no les fueron solicitados a él.

“El de Lucia y Miguel no, pero hubo muchos casos de jóvenes que, sí habían estado vinculados, el de Medardo todavía no lo habían pasado a los jueces, es que hubo una gran cantidad de casos que en ese momento no lo habían pasado, eran mil y pico los presos políticos, entonces, hubo una gran cantidad de casos que no los habían pasado al Poder Judicial como eso que mencionas” explicó Solís.

De igual manera, el ex magistrado confirmó que todos los casos de los opositores eran decisiones políticas, por tal razón, al Poder Judicial no le queda más que cumplir “En todos los casos eran decisiones políticas y cuando la decisión es política, es política, al Poder Judicial no le queda más que cumplir una decisión política”

Solís asegura que varios de los jueces le enviaban informes a él de los casos que eran enviados a la pareja dictatorial con sus opiniones “no en todos los casos fueron tomados en cuenta”.

“Políticamente a mí me correspondía, como jefe político del Poder Judicial actuar conforme a las orientaciones porque mi responsable efectivamente eran Daniel Ortega y Rosario Murillo, no voy a ser mentiroso y decir que no, todos los poderes del Estado y todos los funcionarios responden a ellos” dijo Solís.

¿La propia Rosario lo llamaba?

Según el exmagistrados directamente, Rosario Murillo, lo llamaba, “en esos casos es difícil decir cuál de los dos me pidió más que me metiera en eso casos para garantizar que fueran condenados, pero a lo mejor Rosario estuvo más activa pero para ser honestos en algunos casos hubo justicia y se les puso en libertad, fueron pocos, tal vez por decirte un 10% tal vez de 100 que conocí yo personas procesadas, que me tocó ver en esos meses un 10% honestamente salieron libres que no tenían ninguna vinculación, que se iban a la casa y quedaban con vigilancia” manifestó

En el caso de los opositores que figuran como rostros visibles, Rafel Solís confirmó que todos ellos fueron condenados “a todos esos los condenaron (rostros más visibles) y lograron salir la mayoría con amnistía, que dieron en junio o julio, pero en ese momento la decisión era efectivamente ser duro y el Poder Judicial estaba subordinado totalmente” aseguró.