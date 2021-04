Rafael Solís: Ortega y Murillo ordenaron y dirigieron asalto a 100% Noticias

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y antiguo operador político del Frente Sandinista, Rafael Solís, informó que la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo dirigieron el robo y confiscación contra los medios de comunicación independientes 100%Noticias y Confidencial.

Solís dijo que se enteró del operativo cuando estaba en marcha, por lo cual, fue imposible persuadir a Daniel Ortega y Rosario Murillo que era un “error político” la toma armada de los medios.

“Yo tuve conocimiento ese propio día, al momento que se estaba haciendo el operativo, cuando tuve conocimiento de que iban a caerle a ustedes y que había la misma disposición con el otro edificio donde funcionaba Confidencial y resultó que funcionaban otras instituciones y que ya iban a policía hacerlo operativo, ya no había manera alguna de hablar con Daniel o Rosario decirles esto es un error, pues me parece que no es lo correcto porque no fueron ellos directamente lo que me avisaron si no fueron otras autoridades a quién ellos le habían dicho que el operativo venía y que se dijeran a mí para que yo como responsable del Poder Judicial lo supieras”, expresó Solís.

El ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, sostiene que de haberse enterado 24 horas antes hubiera tratado de alertar indirectamente a los propietarios de los medios confiscados. 100%Noticias fue asaltado el pasado 21 de diciembre del 2018, mientras el 13 de diciembre de 2018, la Policía asaltó sin orden judicial la redacción de CONFIDENCIAL y Esta Semana.

“La confiscación fue a dos semanas de mi renuncia, cuando ya había tomado la decisión de hacerlo, de enterarme un día antes hubiera tenido la entereza y la valentía de haber llamado por teléfono a Miguel, es algo que está dentro de lo hipotético pero no me avisaron, no me avisaron en la mañana sino que me avisaron cuando prácticamente el operativo estaba a punto de comenzar para que lo supiera (...) me parece que con el cariño y amistad que tuvimos a lo largo de tantos años de entrevista con vos (Lucia Pineda) y Miguelito hubiera buscado la manera indirecta tal vez no directa, pero sí, indirecta de hacer del conocimiento de ustedes que se estaba montando ese operativo", dijo Solís.

El exmagistrado no vaciló al afirmar que la decisión de tomarse arbitrariamente 100%Noticias fue tomada y dirigida por Daniel Ortega y Rosario Murillo "esa decisión yo creo que se tomó de una manera muy cerrada, pero muy cerrada, y no se hizo del conocimiento de las autoridades civiles de otro poder del Estado, yo era una autoridad civil, pero el operativo vino de arriba, desde los más altos niveles, no hay manera que la policía hubiera tomado una decisión de esa naturaleza sin que la orden vinieran de arriba pues así funciona Nicaragua, todavía hoy, todavía al día de hoy", sostuvo Solís.

Actualmente, las instalaciones robadas a ambos medios fueron traspasadas arbitrariamente al Ministerio de Salud (Minsa). La Corte Suprema de Justicia “no ha fallado” sobre los recursos de amparos interpuestos por 100%Noticias y Confidencial.