Neumonía atípica declara Minsa en muerte de Ileana Lacayo, quien presentó síntomas de covid-19

El fallecimiento repentino de la periodista independiente de Bluefields, Ileana Lacayo Ortíz conmovió a amigos, familiares y colegas, quienes se mostraron sorprendidos por la noticia del fatídico deceso.

Lacayo, según comentó la periodista Martha Irene Sánchez con quien días antes participó de una sesión de salud psico-social junto a otros colegas, inició con síntomas de falta de olfato, gusto y cuando se empezó a sentir mal; acudió a un laboratorio privado a hacerse exámenes para descartar covid-19, pero ante la falta de pruebas PCR en las clínicas privadas, porque son centralizadas desde Managua por el Ministerio de Salud; solo se le practicó un análisis de sangre, pruebas de malaria y perfil renal donde descartaban alteraciones a su sistema, pero no aclaraban su situación en cuanto a la falta de respiración y malestar asociados con la pandemia del nuevo coronavirus.

De acuerdo con Sánchez, quien también sufre de síntomas asociados al Covid-19, Ileana Lacayo no pudo asistir a una clínica privada donde le atendieran ante esa situación, por lo que tras cuatro días de complicaciones a su sistema respiratorio, teniendo solo el seguimiento de un médico de cabecera que trabaja en el centro sanitario de la ciudad, tuvo que ir al hospital Ernesto Sequeira de la Ciudad de Bluefields, donde se le practicaron exámenes de Rayos X, arrojando una placa donde se aprecian orificios en sus pulmones, lo que a juicio de los médicos de turno, se trataba de una “fuerte neumonía”.

“Empecé a presentar síntomas de Covid, eran dolor en las articulaciones, fiebre, tos seca, perdida de olfato, yo comuniqué a los colegas y la única que dijo que sentía síntomas similares era Ileana, yo fui a un médico privado en Matagalpa y aunque los exámenes no salían tan alterados, me dijeron que lo tratáramos como covid, sabemos que el régimen ha secuestrado las pruebas PCR y para poder tener acceso tenés que pagar 150 dólares. A mí me empezaron a dar medicación para el covid, pero a Ileana no, el medico que a ella la veía le insistió que no era covid, sino que era un fuerte resfriado” expresó Sánchez.

Según uno de los hermanos de la periodista fallecida, mientras pasaban las horas, la condición de salud de Ileana empeoraba dentro del hospital, le practicaron la prueba PCR y los resultados no llegaron a tiempo, sino luego de su muerte, arrojando como negativo en Covid-19.

La familia de la periodista, expresó que los funcionarios del Minsa solo les informaron verbalmente los resultados de la prueba de coronavirus, lo que los hace sospechar que efectivamente se trataba de afectaciones por la pandemia.

Acta de defunción

De acuerdo con documentos proporcionados por familiares de Lacayo Ortíz a la redacción de República 18, se constató que el Ministerio de Salud (Minsa) entidad controlada por el partido de gobierno y catalogada de esconder la verdad sobre lo que pasa en relación con la pandemia en Nicaragua, dijo que las causas del fallecimiento de la periodista independiente se debió a un infarto agudo de miocardio, seguido de cardiopatía hipertensiva e hipertensión arterial crónica, sumado a la obesidad, diabetes milletus 2 y “neumonía atípica”.

Para Sánchez, nunca se sabrá la verdad sobre si fue o no Covid-19, por la falta de transparencia del régimen de Daniel Ortega desde que se reportó el primer caso de coronavirus en el país en marzo de 2020 y que el gobierno escondió.

“Ellos lo siguen relacionando con neumonía, nunca vamos a saber la verdad, no sabemos si realmente fue covid y es lamentable que con tantas pruebas que ha recibido el Estado de Nicaragua donadas, las personas deberíamos de tener acceso a esas pruebas para saber si tenemos o no el virus, a la Ileana le fue negada de forma oportuna y con un diagnostico que la mantuvo fuera de alerta, si a ella, como en mi caso, le hubieran dicho que tenía Covid, se hubiera movido a Managua porque todo eso lo contemplaba, pero el tiempo no nos dejó, fue demasiado rápido, su estado de salud se complicó”, refirió.

Prueba PCR de debió practicar en el primer momento

Para el Dr. Freddy Espinoza, médico general, el sistema de salud y el doctor de cabecera, que le dio seguimiento a la periodista Lacayo, tuvieron que ordenar la realización de una prueba PCR para saber si la comunicadora independiente era portadora del virus del Covid-19 y sus resultados no hubiesen tardado ni 24 horas.

“Si tomamos como referencia a los viajeros que están saliendo de Nicaragua y requieren una prueba, llegan a primera hora y unas horas después les entregan el resultado, en el peor de los casos, una prueba después de tomada, enviada y procesada, en menos de 24 horas podría estar el resultado”, dijo el Dr. Espinoza.

Para este experto en temas de salud pública, el acta de defunción emitido por el Ministerio de Salud, es parecido al que es entregado a otros familiares de personas que han fallecido a causa de la pandemia, donde la entidad indica que fallecen por neumonía atípica y no por Covid-19.

“Si estamos a un año de pandemia, tiene toda la sintomatología, aun sin tener un test de PCR positivo, por la historial clínica, en el contexto epidemiológico en el que nos encontramos, no podríamos hablar que es neumonía atípica, eso es covid-19 hasta que no se demuestre lo contrario” agregó el experto.

Asimismo, dijo que “la radiografía de tórax, la afectación pulmonar muestra que hay afectación por Covid-19, dando elementos de una neumonía por Covid-19”.

Lacayo es la tercera periodista que muere en Nicaragua a causa del Covid-19, junto a Sergio León, director de Radio la Costeñísima y Gustavo Bermúdez de Radio Corporación, quienes fallecieron en 2020.