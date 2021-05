EE.UU: Ley electoral defrauda al pueblo de Nicaragua y no convence a la comunidad internacional

La Subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU Julie Chung, a través de su cuenta oficial en Twitter cuestionó la aprobación de la reforma de la ley electoral la que entró en vigencia el día de hoy al ser publicada en el diario oficial La Gaceta y manifiesta que no tranquiliza a la comunidad internacional.

Recuerde Leer: Sistema electoral y magistrados creíbles demanda EEUU a Ortega, este martes será la votación en Asamblea Nacional

“La nueva ley electoral de la Asamblea Nacional de Nicaragua decepciona a su gente y no tranquiliza a la comunidad internacional. Su Consejo Electoral está muy sesgado, Está en camino de elecciones profundamente defectuosas a menos que implemente un proceso libre y justo que respete la voluntad del pueblo” señaló la subsecretaria.

Este miércoles el régimen de Daniel Ortega mandó a publicar en la Gaceta las Reformas y Adiciones a la Ley No. 331, Ley Electoral, la cual inhiben a candidatos críticos a Ortega, limita la financiación electoral, suspende la observación electoral y restringe derechos constitucionales un día después que la Asamblea Nacional controlada por la bancada sandinista aprobara las reformas electorales.

The Nicaragua National Assembly's new electoral law disappoints its people & doesn't reassure the int’l community.



Its Electoral Council is heavily biased.



🇳🇮 is on a path to deeply flawed elections unless it implements a free & fair process that respects the people's will.