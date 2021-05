Monseñor Álvarez: "estamos unidos, aunque los líderes no lo estén" dice a campesinos en Rancho Grande

En su homilía de este jueves Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, aseguró que "no todo está perdido" y que no hay que perder las esperanzas, en este contexto en que la oposición va dividida a las elecciones generales. Álvarez dijo que cuando llegue el momento los nicaragüenses decidirán con su voto, pero lamentó que los líderes no estén unidos. Monseñor celebró la misa del Santísimo en la parroquia "Nuestra Señora de Fátima" en Rancho Grande.

“Hermanos campesinos, hermanas campesinas, hoy el mundo esta convulsionado, nuestra patria confundida, la pandemia nos azota, pero no todo está perdido, mantenemos una esperanza que es Jesucristo, nuestro Señor y en él está firme nuestra esperanza" dijo el religioso.

Lea Más: Iglesia católica: "el aborto no debe ser una agenda electoral porque la vida humana no se negocia"

De igual manera Álvarez destacó que cuando sea el momento el campesinado y ciudadanía en general decidirá decidirá con su derecho al voto.

“Estamos unidos hermanos y aunque los líderes no lo están, el campesinado sí lo está y cuando llegue el momento, si así lo decidimos, todos lo expresaremos con nuestra voz, con nuestro derecho al voto, en las urnas electorales, marcando con el lapicero en la mano, sin perdernos, ni confundirnos. Es hora que se escuchen campos y ciudades que los campesinos, los de abajo, los que sudan la gota gorda, todos los días, todas las mañanas, están unidos. En el campesinado de abajo no hay división” manifestó Monseñor Álvarez este jueves.

Tanto Monseñor Rolando Álvarez como Monseñor Silvio Báez, hicieron constantes llamados a la unidad, a dejar los "egos", "intereses" personales, económicos y poner en primer lugar el bien común.

LEER MÁS: Luis Almagro: Nicaragua se encamina a tener la "peor" elección posible

En su homilía del domingo pasado Álvarez hizo un llamado al régimen de Daniel Ortega y a sus diputados reconsiderar las decisiones tomadas recientemente, esto en alusión a las reformas electorales que aprobó la dictadura y sus aliados para perpetrar a Daniel Ortega en el poder. A eso se le suma la elección de magistrados a fines al frente sandinista.