Madre de adolescente asesinada por su padre fue policía, surgen dudas si habrá justicia

Surgen nuevas revelaciones en el caso del parricidio de la joven Ivonne Marcela Carvajal Moreno, de 17 años, quien fue asesinada y violada por su padre Bismarck Alí Carvajal Zamora. La madre de la víctima trabajó para la sancionada policía sandinista, mientras el parricida es militante del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). ¿Habrá justicia? es la pregunta que surge ante estos hallazgos.

100%Noticias confirmó que la madre de Ivonne Marcela, Ivonne Moreno, trabajó para la sancionada policía sandinista en la dirección o brigada de tránsito en Managua, aunque es una ex policía, lo cierto es que sus amigos de años son oficiales, subinspectores y comisionados activos en la institución señalada de cometer violaciones a derechos humanos en el país, mientras el padre es militante del FSLN, lo cual despierta dudas si realmente ¿habrá justicia para la víctima?.

LEER MÁS: Piden cadena perpetua para "coyote" señalado de asesinar a nicaragüense en zona fronteriza con Costa Rica

El pasado martes 11 mayo fue descubierto en un basurero del barrio La Curva, en Sabana Grande, el cadáver de Ivonne Marcela Carvajal Moreno. En una nota de prensa la policía señaló que Bismarck Carvajal Zamora discutió con su hija, quien reclamaba los abusos sexuales que este realizaba a ella y a su hermana.

En las investigaciones preliminares la policía detuvo a padre y madre como sospechosos en el caso, pero el sábado 15 de mayo la policía liberó a la progenitora de la joven, pese a que vecinos de la víctima informaron que la madre conocía los maltratos que recibía Ivonne Marcela.

Desde que se conoció el crimen atroz, los familiares de Ivonne Marcela permanecieron herméticos y se limitaron a decir que el caso era complejo, según informó La Prensa.

Lorna Norori del Movimiento Contra el Abuso Sexual informó a 100%Noticias que el abuso sexual apaga la vida de los niños, niñas y adolescentes que lo sufren, les impede “alzar la voz” y en muchas ocasiones las madres saben lo que está ocurriendo pero no reaccionan porque quizas han vivido abuso sexual desde su niñez.

“Los menores por miedo sienten que tiene que proteger al abusador y sobre todo si es su papá, el abuso sexual apaga la fuerza de su voz entonces no le dicen a nadie porque ellas tienen que que son las guardadoras del secreto, les apaga la oportunidad de buscar ayuda, (...) muchas veces las madres saben lo que está ocurriendo pero en realidad las mamás no tienen posibilidades de reaccionar sobre todo si ellas mismas han vivido abuso sexual en su niñez o adolescencia y ese empoderamiento les fue quitado a ellas ellas incluso pueden llevar llegar a asumir que lo que está pasando y por otro lado también es posible que quieran protestar pero si están viviendo violencia por parte de la misma persona no tienen oportunidad de hacer nada no lo estoy justificando a las madres estoy estoy hablando de lo que realmente ocurre cuando las madres son conocedoras del abuso sexual”, manifestó Norori.

Hechos

La policía señaló que el detenido forcejeó con la víctima y colocó una faja en el cuello y la asfixió. Luego el hombre salió de la casa a la 1:49 de la tarde, en su vehículo placa M 254751 donde llevaba el cuerpo sin vida de su hija, una mochila, un saco macén pequeño con ropa, la faja que utilizó para asesinar a la joven y un edredón donde ocultaba el cuerpo, luego, abandonó el cuerpo en la comarca Sabana Grande.

SEGUIR LEYENDO: Asesinato de joven da giro inesperado, padres principales sospechosos

Entre las evidencias que presentó la policía se encuentra la mochila, un saco macén con ropa de la víctima, edredón, automóvil y la faja de cuero que utilizó para asfixiarla.

El Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que la muerte de la adolescente fue por asfixia mecánica, estrangulamiento a lazo.

LEER MÁS: Encuentran cuerpo sin vida y con signos de violencia de joven en Sabana Grande, Managua

el informe pericial genético forense relacionado con análisis de ADN, establecen en exudado vaginal, recortes de uñas de ambas manos, hisopos aplicados en hebilla y orificios de la faja de la víctima Ivonne Marcela Carvajal Moreno, determinó:

Que existe mezcla de perfiles genéticos de dos personas, perfil genético de la víctima Ivonne Marcela Carvajal Moreno y el perfil genético del sujeto Bismarck Alí Carvajal Zamora, padre biológico de la víctima.

El sospechoso será remitido a supuestamnete a las autoridades correspondientes para que sea acusado por parricidio y violación agravada.

La adolescente estudiaba primer año de Administración de Empresa en la Universidad Técnica de Comercio (UTC). Ivonne Marcela fue sepultada en el cementerio ubicado en el Memorial Sandino.