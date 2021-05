Monseñor Avilés: Daniel Ortega hace elecciones para reelegirse, legitimarse

El vicario y presidente de la Comisión Justicia y Paz de la arquidiócesis de Managua Monseñor Carlos Avilés, aseguró al medio Deutsche Welle, DW que el régimen de Daniel Ortega organiza comicios para reelegirse y no para que el pueblo se exprese. Esto a propósito de la cancelación de personerías jurídicas del PRD que deja fuera de competencia a la Coalición Nacional.

“No, nos sorprende de ninguna manera esta actitud del gobierno porque no es nueva, ellos establecen leyes y organizan elecciones para reelegirse, para legitimar su gobierno, no lo hacen para que exista auténticamente una elección popular, ellos hacen leyes y organizan elecciones para reelegirse” dijo el religioso al medio internacional.

De igual manera Avilés agregó que “hacen las leyes, esperan al que se mueve un poquito de la ley lo sacan del juego político porque a ellos les conviene, o sea que esto no nos sorprende que el gobierno haya hecho eso, porque estas elecciones como bien han dicho ustedes es prácticamente un fraude organizado y no están haciéndolo para que exista realmente una elección”.

El religioso aclaró al medio de comunicación que entre el régimen de Daniel Ortega y la iglesia católica en el país no existe ninguna relación de diálogo.

“De ninguna manera, ningún diálogo, la iglesia está exigiendo siempre los derechos básicos para unas elecciones, liberen presos políticos, que permitan libertad de prensa, porque no dejan a los periodistas cubrir noticias, a los opositores no los dejan muchas veces salir de sus casas la policía, no te dejan organizar ninguna marcha, ninguna caminata, incluso no te dejan usar la propia bandera del país, la azul y blanco y entonces como pueden haber elecciones si no hay condiciones básicas, mínimas para que se den realmente una elección justa, lo que denota que este gobierno no tiene voluntad de que se den elecciones auténticamente libres para que el pueblo se exprese, ellos lo que quieren es legitimar un periodo más de ellos” dijo Monseñor Carlos Avilés.

También Avilés señala que la iglesia católica insiste en el respeto de los derechos humanos, el regreso a la institucionalidad y "ninguna institución está funcionando, es lo que estamos impulsando nosotros y ese es el llamado que hacemos a la conciencia de los gobernantes y alentamos al pueblo a que tenga esperanza realmente de un cambio pacífico y podamos desarrollar nuestra patria”.