Dennis Martínez: no hubo voluntad política de CxL y PRD en unidad, destaca actitud "intransigente" de CxL

El ex grandes ligas, Dennis Martínez responsabilizó a los partidos Ciudadanos por la Libertad (CxL) y Partido Restauración Democrática (PRD) como los grandes culpables por no alcanzar la unidad en una alianza electoral entre los dos bloques opositores Coalición Nacional y Alianza Ciudadana. Y llamó a los políticos “Escuchen la voz de la gente”.

En un pronunciamiento, Martínez lamentó que CxL y PRD defraudaron al pueblo nicaragüenses que estaba en vilo por la firma de la unidad y la conformación de una gran alianza para conseguir la democratización del país, así como romper las cadenas de la represión, corrupción y violaciones constantes de los derechos humanos.

“Era importante dar ese primer paso, algo que nunca llegó. Decidí servir como un ciudadano más por Nicaragua y ser testigo facilitador, prácticamente ser un puente entre el PRD y CxL”, indica

Según Martínez, estuvo en tres reuniones cargado de optimismo que la unidad se concretaría, pero expuso que CxL tuvo una actitud “extremadamente” intransigente.

“En la segunda vi mucha tensión, más flexible el PRD y un CxL extremadamente intransigente, la postura de esto o nada. En ese momento comencé a captar que todo se perfilaba en show mediático, queriendo extender la agonía del pueblo para luego buscar culpables del fracaso de la unidad”, manifestó

Martínez explicó que en las dos primeras reuniones estuvo con Óscar Sobalvarro de CxL y Julio González del PRD, pero al observar intransigencia solicitó conversar con los presidentes de ambos partidos políticos, pero Kitty Monterrey se excusó.

“CxL se convertía cada vez más en un muro y el PRD alimentaba su inconsistente actuar, por un lado se decía una cosa y luego otra. Siempre el tema que ninguno estaba dispuesto a ceder era la representación legal. No hubo voluntad de ninguno. El domingo 9 de mayo decidí publicar un comunicado en donde solicitaba conversar con los presidentes de cada partido: Kitty Monterrey y Saturnino Cerrato. El PRD accedió, pero CxL informó que su presidente no podía atender por su estado de salud. Me sorprendió cuando la vi brindando una conferencia de prensa con mucha vitalidad y luego inscribiendo su alianza; me alegré por su rápida recuperación”, escribió el mediador.

El ex grandes ligas señaló que en la última reunión del lunes 10 de mayo con González y Sobalvarro, al ver que no se avanzaban en los puntos claves decidió pasar a los más flexibles como la conformación de un cuerpo de tres personas para la elaboración de un plan de gobierno, entre otros.

En esa última reunión, CxL informó que necesitaban convocar a una convención en 15 días para acceder en el tema de la representación legal “el tiempo se agotaba y el PRD quedó de brindar respuesta el siguiente día (martes 11 de mayo). Aseguró que lo hablaría con la junta directiva y así zanjar el tema. Cuando respondió, hasta el miércoles 12 de mayo, un día más tarde de lo estipulado, fue contra reloj”

Martínez manifestó que como testigo facilitador ambos partidos tenían claro que la unidad no se iba a dar, “no querían anteponer los egos, escuchar al soberano pueblo. El pueblo es quien premia y castiga las actitudes de los políticos y aquí ambos actuaron en contra de los nicaragüenses que quieren un cambio de sistema, traicionaron a sus votantes, desoyeron las peticiones de las Madres de Abril, la de los presos políticos, la de los desempleados, los perseguidos y los exiliados. Queda una vez más claro no confiar en los políticos. Es evidente que CxL y PRD son los grandes culpables”, indicó.

En el mensaje, Martínez llamó a los políticos a escuchar la voz del pueblo porque todavía no es momento de tirar la toalla “El béisbol me enseñó que faltando un strike para el último out se puede revertir un duelo. A los jóvenes y demás nicaragüenses les digo que sigan luchando desde sus trincheras, lo peor que nos puede pasar es darnos por vencidos porque pondremos en bandeja las llaves del país a un gobierno con un futuro oscuro. El pueblo sigue unido, como esos fanáticos que hacen rugir los estadios de pelota. Y a los políticos solo tengo un consejo que darles: “Escuchen la voz de la gente””, finaliza