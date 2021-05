Vilma Núñez: "se quiere consumar inhibición de Cristiana Chamorro" usando a fiscal sancionada por EEUU

11:30 a.m.

La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, llegó a respaldar a la aspirante presidencial independiente Cristiana Chamorro, quien fue citada por la Fiscalía este viernes por una "investigación" de "lavado de dinero". Para Núñez, el objetivo es inhibir a Chamorro. Cabe destacar que la actual Fiscal Ana Julia Guido, fue sancionada por Estados Unidos, precisamente por impulsar acusaciones en contra de opositores al régimen de Daniel Ortega.

“Vengo como presidenta del CENIDH a constatar in situ las violaciones a derechos humanos y criminalización, una violación de derechos humanos nunca se hace para remediar una cuestión legal, con esto buscan privar del ejercicio de nuestros derechos están pretendiendo consumar la inhibición de Cristiana Chamorro a candidata qué es un derecho que le corresponde que le pertenece como ciudadana esto no es una inhibición definitivamente esta es una agresión a todos los ciudadanos” aseguró Núñez.

Al ingresar al Ministerio Público Cristiana Chamorro dijo “Vengo con la frente en alto a defender a los nicaragüenses porque esto no es una acusación a Cristiana es una acusación a todos los nicaragüenses que queremos una democracia y queremos un cambio de sistema en las próximas elecciones”

La fiscalía negó el ingreso a los abogados que acompañaban a Chamorro Barrios, ¿Cristiana tienes miedo de lo que pueda pasar en la Fiscalía? "Aquí el único que tiene miedo es Ortega"

Además, al lugar llegaron un grupo de mujeres llegaron a respaldar a la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y demandaron al dictador Daniel Ortega realizar elecciones libres y transparentes “Ortega quiere que nosotros digamos que no se puede hacer nada y vámonos a nuestras casas eso es lo que él quiere, tenemos que hacer todo lo contrario, seguir demandando que esos espacios electorales se abran en unas elecciones ganarle a Daniel Ortega porque podemos hacerlo si él no lo supiera no estaría cerrando ni inhibiendo candidatos”, dijo Ana Margarita Vijil.

Mientras, Marlen Chow se solidarizó con Cristiana ante la falsa acusación que intenta fabricar la dictadura “Como ciudadana autoconvocada con mis amigas del movimiento venimos a solidarizarnos con Cristiana mucho peligro porque traerla fiscalía intentan apresarla porque la traen a la fiscalía, nadie se cree esa acusación de lavado de dinero”