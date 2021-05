Bianca Jagger: Ortega no debe reelegirse por "crímenes de lesa humanidad"

11:20 a.m.

Managua, 20 may (EFE).- La activista nicaragüense Bianca Jagger dijo este jueves que el presidente de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, no debería aspirar a una nueva reelección en los comicios generales de noviembre próximo, porque comete "crímenes de lesa humanidad" contra su población.



"Daniel #Ortega, el tirano de #Nicaragua, no debería correr en las elecciones de Noviembre, porque su régimen es un Estado terrorista, criminal, que violenta los DDHH y comete crímenes de lesa humanidad contra el pueblo #Nicaraguense #SOSNicaragua", dijo Jagger, establecida en Reino Unido, en su cuenta en Twitter.



La directora de la Fundación Bianca Jagger para la Defensa de los Derechos Humanos (BJHRF), con sede en Londres, hizo el señalamiento luego de que el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, bajo dominio sandinista, despojó de la personalidad jurídica a los opositores Partido de Renovación Democrática (PRD) y Partido Conservador (PC), de cara a las elecciones del 7 de noviembre.

El PRD es integrante de la Coalición Nacional, una de las principales organizaciones de oposición, que incluye a movimientos y personajes que lideraron el estallido social de 2018 contra Ortega.



El PC es el partido más antiguo de Nicaragua y ya había sufrido la misma acción en 1984, con el exguerrillero sandinista en la Presidencia y de cara a otro proceso electoral, y también en 2008.



Esta no es la primera vez que Jagger advierte de las acciones de Ortega en Nicaragua.



En marzo pasado la defensora presentó el "Libro Blanco, las evidencias de un Estado totalitario: Violaciones de los derechos humanos en Universidades Públicas de Nicaragua", basado en los testimonios de 21 estudiantes que sufrieron represalias por haber participado en las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.

La misma Jagger fue testigo presencial de las violaciones contra los derechos humanos de los manifestantes, cuando se trasladó por un tiempo corto a Nicaragua para documentar los ataques armados de policías y civiles armados contra las protestas, que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos.



Los señalamientos de Jagger sobre la responsabilidad de Ortega en crímenes de lesa humanidad contra las personas que rechazan su Gobierno coinciden con las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras haber documentado el caso de Nicaragua.

Desde octubre pasado la Asamblea Nacional (Parlamento), por petición expresa de Ortega, estableció leyes que restringen los derechos Constitucionales, eligió como árbitros electorales a sandinistas y afines al mandatario, y realizó unas reformas a la Ley Electoral que inhiben la competencia opositora a través de diversos mecanismos.



En las elecciones de noviembre Ortega, quien gobernó Nicaragua entre 1979 y se mantiene en el poder desde que lo retomó en 2007 entre señalamientos de supuestos "fraudes electorales", se jugará 42 años de primacía casi absoluta sobre la política nicaragüense.