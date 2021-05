Periodista José Adán Silva: utilizan a periodistas como "chivo expiatorio", para fabricar delitos a Chamorro

Tras comparecer en el Ministerio Público, el periodista José Adán Silva, del medio digital Literal Periodismo manifestó que el régimen de Daniel Ortega utiliza a los periodistas como “chivo expiatorio” para fabricar el caso por presunto lavado de dinero contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

“Quieren utilizar al periodismo como chivo expiatorio de algo que ellos sabrán, y que todo mundo sospecha por dónde viene, si no es algo que nosotros tengamos que ocultar no tenemos por qué escondernos hay que dar la cara”, dijo Silva.

En sus 21 años de experiencia, el periodista calificó de “inédito” que el régimen pretenda criminalizar la profesión “El periodismo no es una actividad ilícita, no es una actividad ilegal, los periodistas no estamos para lavar dinero, los que lavan dinero son los delincuentes los que reciben millones, los periodistas no reciben millones, no tenemos dinero que lavar siempre andamos buscando para la gasolina y el pasaje (...) Para mí esto es inédito tengo 20 años en el periodismo y nunca me habían sentados frente a una fiscal por un trabajo que es público, es primera vez siento que no es correcto”

El director de Literal Periodismo Ciudadano, explicó que los fiscales le realizaron alrededor de 35 preguntas relacionadas al vínculo entre el medio y la extinta fundación “los financiamientos de los proyectos que se han realizado y que, si tenemos soportes que sí conocemos a los que firmaban, no hay nada que ocultar, todo lo que hemos hecho está documentado (...) Están pidiendo soportes, documentos que uno tiene que buscarlos y tenerlos a mano por si los piden”

Silva aseguró que continuarán trabajando en su misión informativa y educativa, al mismo tiempo, lamentó la campaña de los medios propagandísticos contra los reporteros “no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, este es el no es el mejor ambiente para el ejercicio del periodismo un año electoral, (...) esa campaña están desquitando el salario, es injusta y es aberrante, todos somos periodista (...) nos están estigmatizando, nos están poniendo en una narrativa como si actuamos fuera de la ley, al margen de la ley, recibir fondos o buscar fondos económicos de un medio fuera algo ilegal y nada de eso es ilegal, la Fundación tiene más de 20 años de existir”

El periodista ha laborado en los dos medios escritos de referencia nacional como La Prensa y El Nuevo Diario (ahora extinto). Para este jueves fueron citados la periodista de Radio Vos, Argentina Olivas, originaria de Matagalpa y Aníbal Toruño, periodista y propietario de Radio Darío de León. En tres días la Fiscalía General de la República ha citado a 18 personas, entre ellos periodistas independientes, directores, exdirectores de medios de comunicación y exfuncionarios.

La Fiscalía, que dirige la expolicía y sancionada Ana Julia Guido, a solicitud del Ministerio de Gobernación, investiga a la aspirante presidencial opositora en su calidad de directora ejecutiva y representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró en febrero pasado.



Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", por lo que se "ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente".