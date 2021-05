Policía y juzgados cierran portones, no dan información de extrabajadores de FVBCH secuestrados

Los familiares y abogados de los extrabajadores de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez, se presentaron al complejo Evaristo Vásquez conocido como el nuevo chipote para pedir información del paradero de estos, quienes fueron secuestrados la noche de ayer y de quienes hasta el momento no se ha obtenido información alguna, sin embargo no pudieron recibir respuesta de ningún oficial. Tocaron la puerta y no fueron atendidos.

“Creo que ustedes han sido testigos en este momento en el que nos disponíamos a pedir información aquí en las oficinas de auxilio judicial a penas advirtieron nuestra presencia inmediatamente cerraron por completo los portones, las puestas de acceso para información al público y no atienden al llamado, como hemos podido escuchar hay órdenes de no dejar entrar ni salir a nadie y al parecer no van atender ni a dar ningún tipo de información. El objetivo nuestro era constatar si efectivamente se encuentran en esta dirección de auxilio judicial los señores Marcos Antonio Fletes y Walter Antonio Gómez que fueron secuestrados el día de ayer” dijo Orieta Benavidez una de las abogada.

De igual manera la abogada manifestó que “desde que empezó la investigación en la fiscalía se presentaron recursos de exhibición personal de amenaza de detención ilegal, precisamente ante la sala penal del tribunal de apelaciones de Managua, estos recursos los interpusimos desde el día 25 de mayo a favor de Marco, Walter y de Cristiana Chamorro y los tres recursos fueron declarados improcedentes por la sala penal del tribunal de apelaciones, sin embargo estamos analizando todas las situaciones legales, que debemos implementar en este caso” dijo Benavidez a los medios de comunicación.

Walter, un hombre intachable

"Vive Cristo que mi esposo siempre ha sido una persona intachable" aseguró muy consternada Consuelo Céspedes, esposa de Walter Gómez, cuya detención fue en su casa ubicada en la Colonia El Periodista. La policía llegó a sacarlo de forma violenta.

“No había orden se las pedí y le dije con calma pues él va con su voluntad pero bueno se lo llevaron y yo me quedé en la pesquisa de la casa. Llegaron con violencia, me llegaron a casi botar la puerta, yo abro la ventana porque yo no sabía, estábamos adentro, tengo a mi niño pequeño y estábamos los dos adentro y oigo que tocan la puerta entonces salgo y abro la ventana. Entonces el hombre me dice ábrame la puerta ¿por qué? le digo, ¿a quién buscas? "que me abra ya", pero en lo que me está diciendo, me está mandando a dos antimotines que se me tiren por el lado del garaje, ya te voy abrir le digo no hay ningún problema pero enseñame ¿hay una orden para mi esposo? Él aquí está, ¿hay una orden?, no, no hay una orden pero tenes que abrir” denunció Céspedes.

l no recibir respuestas los defensores de los desparecidos se trasladaron a las instalaciones de los Juzgados de Managua, tampoco ahí les dieron información sobre si se ha realizado alguna audiencia de garantía en contra de los extrabajadores de la FVBCH, y que no han sino notificados pese a ser de conocimiento que ellas son los que está llevando la representación de ambos extrabajadores.

“No conocemos cual es exactamente la situación legal actualmente hemos verificado en el sistema de causa y no existe ninguna información oficial es decir en estos momentos desconocemos totalmente cual es la situación jurídica de ellos” expresó la abogada.

Por su parte la precandidata presidencial Cristiana Chamorro a través de su red social en Twitter señaló, “DESAPARECIDOS. Walter Gómez y Marcos Fletes fueron secuestrados por la dictadura y la policía no da cuenta de su paradero. Están desaparecidos. #SOSNICARAGUA” cita la publicación de Chamorro.