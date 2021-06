María Lilly Delgado: "arbitraria" imposición de restricción migratoria "no me van a silenciar"

La corresponsal de Univision en Nicaragua María Lilly Delgado en declaraciones al colega Wilfredo Miranda, tildó de "arbitrario" la imposición de restricción migratoria de parte del Ministerio Público.

"Me parece que es arbitrario ponerme una restricción migratoria, porque he dicho hasta la saciedad que soy inocente y que lo único que he hecho es capacitar a periodistas y eso no es ningún delito" dijo Delgado al colega Wilfredo Miranda.

Lea Más: Corresponsal de Univisión pasa de testigo a investigada, fiscalía congela cuentas de dos extrabajadores de FVBCH

"Yo soy reportera, soy periodista que he informado y he arriesgado mi vida por informar y ahora estoy arriesgando mi libertad, estoy aquí en Nicaragua y no me van a silenciar" expresó Delgado a quien el Ministerio Público la criminaliza en la investigación política contra Cristiana Chamorro y la Fundación Chamorro.

“Hoy mismo, el Ministerio Público procedió a solicitar las medidas precautelares de retención migratoria para evitar que evadan el proceso investigativo llevado en su contra; prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares; y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, en contra de María Lilly Delgado Talavera, María Lourdes Arroliga Vanegas y Guillermo José Medrano”, reza el comunicado que publicaron ayer martes.

Lea Más: Miguel Mora: "CxL debe permitir inscribir a Cristiana Chamorro para demostrar que es una alternativa para pueblo opositor"

a fiscalía acusó a Cristiana Chamorro y en las próximas horas estarían convocando a una audiencia judicial en el juzgado noveno distrito penal. La fiscalía acusa a Chamorro por "gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos. Solicitaron también medidas de restricción migratoria "más la inhabilitación para cargos públicos por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”.

El comunicado de la fiscalía se contradice con el Arto. 47 de la Constitución Política que establece "Los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas, y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil".