Álvaro Navarro comparece en fiscalía "nos quieren callar, pero no lo van a lograr”

Este viernes comparecieron en el Ministerio Público el periodista y director de Artículo 66 Álvaro Navarro y el representante legal de Hispamer por un caso de presunto lavado de dinero por el que se investiga a la opositora Cristiana Chamorro Barrios, y por el que se ha citado a más de una veintena de comunicadores.

Navarro expresó que las acciones de Daniel Ortega contra la prensa independiente fracasarán “vengo con mi frente en alto y con la dignidad que me ha caracterizado hacer mi trabajo ni todo el escuadrón policial que quieran no me atemorizan, ni paramilitares, ni policías, ni estructuras criminales de ningún tipo, voy a seguir haciendo mi trabajo siempre con la frente en alto”

El periodista explicó que la relación entre la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Artículo 66 gira en los proyectos de fortalecimiento de los medios de comunicación “vengo a responder lo que tenga que preguntar la fiscalía en un intento de amedrentarnos, un intento de acallar a la prensa libre de este país, pero nosotros vamos a seguir informando (...) la misma que todos los medios independientes con la fundación apoyo para el fortalecimiento de medios de comunicación para que podamos seguir haciendo periodismo en medio de una dictadura”

Navarro llamó a los colegas a no callar “que sigan en pie frente a la dictadura que nos quiere callar, pero no lo van a lograr”

Hispamer comparece

El representante legal de Hispamer, Jesús Santiago informó que las indagaciones de la fiscalía no fueron en nada en “particular” “nosotros somos un centro cultural y nuestra labor es recibir a todas las personas, declaré en calidad de testigo, pero nada de particular, no habido nada en particular, pero si decirle que creemos que la señora ha sido sumamente correcta con nosotros, nos citaron por algunas actividades y premiación de periodistas se realizaron ahí”

“Una situación difícil, pero sabemos que todo el mundo lo va a superar (...) los ciudadanos debemos de unirnos para una Nicaragua mejor y cuanto más estemos y cuánto más juntos estemos todos vamos a tener más éxito”, dijo Jesús Santiago