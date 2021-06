Excarcelado político Lenin Salablanca se exilia

El excarcelado político Lenin Salablanca tomó la difícil decisión de exiliarse, confirmó Salablanca al cronista deportivo Miguel Mendoza. Esta decisión fue tomada desde la semana pasada según informó el cronista en su cuenta de Facebook. Este domingo también se conoció que el excarcelado político Bayron Estrada se fue del país, se presume que se fue para Estados Unidos.

“El valiente excarcelado político LENIN SALABLANCA me ha confirmado que tomó decisión de IRSE AL EXILIO desde la semana pasada. "Lo hice por mi familia, ellos sufren con el asedio y persecución que recibo. Mis padres son unos señores que viven enfermos y eso les afecta" cita parte de la publicación de Mendoza.

Salablanca fue asediado desde que salió de la cárcel e incluso víctima de robo por agentes de la sancionada policía sandinista cuando se dedicaba a vender y poder generar ingresos para su familia. Salablanca, según Mendoza se va decepcionado porque "los políticos se robaron la lucha".

"Me comentó que llegó a conclusión que tampoco vale la pena seguirse exponiendo, mientras los políticos se han robado la lucha del pueblo" informó Mendoza.

En declaraciones enviadas vía WhatsApp, a 100% Noticias, Salablanca reafirmó que abandonó el país y amplió sus razones.

“Traté de mantenerlo en perfil bajo pero creo que el pueblo merece una explicación, porque mi lucha ha sido por el pueblo y la de mucho también ha sido por el pueblo, por amor, justicia y democracia, sin embargo tomé la decisión de abandonar mi patria porque a como muchos se dieron cuenta hasta cierto punto apoyé a las organizaciones que habían en su momento y lamentablemente casi siempre tratan de mantener oculto y no decir la verdad a la población… hoy he tomado esa decisión que me ha costado mucho, ha sido la decisión más difícil que he tomado en esta lucha tener que abandonar mi patria, mi madre, mi esposa, mis hijos, mis amistades y las personas que me quieren” confirmó el excarcelado.

El pasado 19 de abril de 2021, Salablanca denunció a través de un video que oficiales de la sancionada policía sandinista requisaron al salir de su casa a su hermana quien cargaba a su hija en brazos, la joven fue manoseada y ultrajada siendo esta una agresión a su integridad como ser humano y mujer, consideró el opositor al régimen de Daniel Ortega.

En esa ocasión los agentes le arrebataron la bandera azul y blanco de Nicaragua a la hermana de Salablanca y al mismo tiempo le requisaron el bolso donde llevaba las pertenencias de la menor.