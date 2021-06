Hija de Víctor Hugo Tinoco pide al mundo "no olviden a Nicaragua"

11 a.m.

La hija del exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, solicitó a la comunidad internacional el respaldo al pueblo de Nicaragua, ante la radicalización del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes en los últimos 15 días han capturado a 15 opositores, entre ellos 4 aspirantes a la presidencia de la república, y la dirigencia de de UNAMOS, a la cual pertenece Tinoco.

"Yo pido ayuda, que se presione de la manera que se tenga que presionar para que se liberen a los presos políticos y no solo a los 15 que acaban de detener en los últimos días sino a los 132 presos políticos que llevan más de 460 días en la cárcel y nosotros sabemos que el régimen tortura” aseguró Cristian Tinoco en el programa Conclusiones de CNN.

Este martes el Consejo Permanente de la OEA se reúne de forma virtual para aprobar una resolución que demanda al régimen de Ortega la liberación inmediata de los opositores y aspirantes presidenciales. Además que pone en camino a Ortega para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática, que suspendería al país del organismo.

“No olviden a Nicaragua, no queremos convertirnos en una Cuba, en una Venezuela, queremos vivir en democracia, eso es lo que pedimos a la comunidad internacional que no se olviden y si se tiene que aplicar la carta democrática que se aplique”, dijo Tinoco.

Tinoco denunció que a su padre lo secuestraron y no puede llamarlo detención, ya que fueron civiles con pasamontañas quienes lo obligaron a abordar una camioneta que no tenían los emblemas de la policía sandinista.

“Está detenido en auxilio judicial, está en lo que aquí lo conocemos como el nuevo Chipote No sabemos nada de él, no nos dejan verlo y si fue un secuestro porque fue una camioneta que no era de la policía, era un vehículo de civil, se bajaron como 10 hombres de civil con pasamontañas, tipo un estilo parapolicial y que inmediatamente con violencia lo suben al automóvil y atacaron a una hermana que estaba con mi papá porque ella quería grabar un Facebook live y se le lanzaron dos hombres y le arrebataron el celular y se lo robaron”, denunció Tinoco.

Tinoco reveló que la fractura entre su padre y Daniel Ortega, se dio en una reunión cuando su padre le expresó la necesidad de relevos dentro del partido, ya que Ortega perdió tres elecciones seguidas.

“El problema fue que mi padre le dijo a Daniel Ortega en una reunión con muchas personas mira estas perdiendo las elecciones, siempre pierdes las elecciones porque no ponemos a otra persona como figura política del Frente sandinista para que podamos ganar las elecciones. Entonces a Daniel Ortega eso lo horrorizó porque Daniel Ortega dice yo soy el Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuando la mayor parte del tiempo estuvo preso y quienes verdaderamente lucharon fueron personas como Dora María Téllez, como Hugo Torrez, como mi papá que la verdad sí estuvieron en la montaña y cuando hace esto mi papá lo expulsa así como lo hizo con Herty Lewites quien era un candidato fuerte en ese momento”, expresó la hija del ex guerrillero.