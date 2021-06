Periodistas independientes desmienten campaña mal intencionada de William Grigsby

La periodista Elisabeth Romero del portal informativo Obrera de la Tecla, desmintió al comentarista sandinista William Grigsby, quien este viernes en su programa comenzó a leer una lista de periodistas y medios a quienes criminaliza por ser beneficiarios de programas de fortalecimiento de la Fundación Chamorro.

Grigsby hizo alarde con unos documentos "hechizos" mencionando a la periodista Elisabeth Romero, a quien le monta falsamente "86,782 dólares correspondiente al segundo trimestre del 2018, o sea esto era por trimestre, es que es danza de dólares. ¿Y saben quien dio estos fondos, no fue la AID, no fue la NED, no vinieron de Estados Unidos. Vinieron de la Unión Europea, díganme si estoy mintiendo. En pleno golpe soltaron esta plata y después dicen que no intervienen en elecciones y situación interna de Nicaragua" señaló falsamente el vocero del régimen.

Romero respondió en un tweet a la imputación que hace Grigsby quien hace coro a Rosario Murillo y Daniel Ortega, quienes criminalizan la cooperación extranjera de la cual la misma Policía, fiscalía, poder judicial y alcaldías sandinistas se han beneficiado.

"Y antes de que me pregunten por los 86 mil, les digo que el invento fue mal hecho. En 2018 era una pinche asalariada y la Obrera no había nacido. No hicieron bien la tarea: Investigar desde cuando existe la Obrera de la Tecla y a mucha honra insisto soy Periodista independiente" respondió Romero.

Y antes de que me pregunten por los 86 mil, les digo que el invento fue mal hecho, en 2018 era una pinche asalariada y la Obrera no había nacido. No hicieron bien la tarea: Investigar desde cuando existe la Obrera de la Tecla y a mucha honra insisto soy Periodista independiente. pic.twitter.com/oMwI92XZj9 — Elizabeth Romero (@Eliz_Romero) June 18, 2021

Denunció que "en 2013 y 2014 ya fui objeto de espionaje, acoso y persecución por publicar lo que ocurría en las montañas de Nicaragua. Así es que no es la primera vez que lo hacen. Ya quisieran quienes lanzan lodo tener mi credibilidad y reputación, conseguida únicamente con ahínco" dijo Romero, quien es la única reportera de su medio digital.

Más falsos de Grigsby

También el colega exiliado en Costa Rica, Gerall Chávez de Nicaragua Actual, desmintió a Grigsby, quien con los mismos documentos "falsos" dijo "Gerall Chávez, este es el de Carazo, Nicaragua Actual, otra página de facebook y web nada más. ¿Saben cuánto le dieron 72,500 dólares, claro como no iban a comprar carro y la casa" acusó el propagandista del régimen y anunció que les ofrecen "esta información a la comandante Ana Julia Guido, Fiscal General de la República".

Chávez respondió que la información que publicó William Grigsby, es "falsa, mal intencionada. En 2018 yo era asalariado, trabajaba en VOS TV, yo salí de Nicaragua el 30 de diciembre cuando en mi mente no se pasaba que íbamos a hacer periodismo desde Costa Rica"

🚨⚠Nicaragua Actual desmiente esta fake news que anda circulando en medios de propaganda sandinista, Nicaragua Actual nació en el 2019 en Costa Rica, con pocos recursos que todos los nicaragüenses aportaron a este proyecto que ha crecido gracias a ustedes https://t.co/UinEcGYQer pic.twitter.com/SQnOGTJeA1 — NicaraguaActual (@NicaraguaActual) June 18, 2021

Gerall recordó que fue el 1 de marzo del 2019 que fundaron Nicaragua Actual desde Costa Rica junto a los colegas exiliados Héctor Rosales, Leticia Gaitán y Yelsin Espinoza.

"Quienes han apoyado al periodismo es la audiencia, desde el televisor, la web cam, computadora, sillones, lo dieron los nicaragüenses que viven en Costa Rica. Esa información es falsa, somos profesionales, dignos, honestos. Desde Nicaragua Actual denunciamos que es una mentira más del régimen" expresó Chávez, quien ha sido víctima de serias amenazas de muerte en su contra aún estando en el exilio.

También la colega de Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz desmintió a Grigsby con evidencia irrefutable, su medio tampoco existía en el período que señala el vocero del régimen, que supuestamente recibió dinero de la Fundación.

"Un triste servil del sandinismo, que antes hizo denuncias contra el FSLN acusándolos de mafia y de quererlo matar, dijo hoy que FVBCH me dio un montón de dinero en febrero de 2018 para Nicaragua Investiga. Pobre escarabajo, le recuerdo que NI ni siquiera existía para entonces" denunció Ortiz.

Agregó que "Quieren mentir y ni hacen un poco de uso de la materia gris para falsear con un poco más de agilidad mental. Circulan un documento falso, tan falso como la sonrisa de su jefa que mientras menciona a Dios extirpa con sus fríos y escuálidos dedos a todo un país".

El régimen mantiene una "investigación" abierta contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y su exdirectora Cristiana Chamorro a quien mantienen bajo casa por cárcel, señalándola de supuesto "lavado de dinero" por dinero que recibió la Fundación de USAID.

Estados Unidos informó que el dinero ni es de lavado de dinero, ni mal utilizado de la Fundación. El régimen ha hecho desfilar a más de 20 periodistas a la fiscalía, tratando de intimidarlos y criminalizarlos en el proceso como si se tratara de un delito la cooperación extranjera de la cual el régimen se ha beneficiado.

