11:15 a.m.

Un grupo de aproximadamente seis hombres ingresaron la madrugada de este sábado a la casa del exministro de educación Humberto Belli, quien tuvo que huir a Estados Unidos tras conocerse de una orden de detención en su contra por la investigación que ejecuta el régimen de Daniel Ortega, contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). Los hechos ocurren 24 horas después que llegó la policía sandinista a realizar un allanamiento a la vivienda ubicada en residencial Las Colinas.

"Ingenua, pensé que después del allanamiento de casa de mi hermano, no pasaría nada peor Anoche vestidos como ladrones a las 3 am entraron y se llevaron absolutamente TODO de la casa. Amenazaron mi cuñada y mi sobrina. No sé ni como calificar este horror" denunció la escritora Gioconda Belli, hermana de Humberto.

100% Noticias consultó a Don Humberto Belli, sobre el tema y aseguró que los hombres estaban vestidos de civil y portaban "cuchillos".

"Los perros estaban en un terreno adjunto nuestro. Los asaltantes ya conocían la casa pues entraron por una puerta corrediza del cuarto principal que está en un segundo nivel" expresó Belli.

Belli apareció en Miami en una reunión con miembros de la Diáspora nicaragüense y el alcalde de Ciudad Doral. El alcalde presentó una serie de acciones y propuestas de más sanciones contra el régimen de Daniel Ortega e incluyen declarar al FSLN como organización "terrorista".

100% Noticias supo que los hombres golpearon y amenazaron a la esposa e hija de Humberto Belli y hasta trataron de violar a su hija.

Belli, fue circulado por el Ministerio Público, junto a Gerardo Baltodano, también exdirectivo de FUNIDES, porque no llegaron a la citatoria en la fiscalía para declarar como "investigados"