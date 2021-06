Periodista Julio López de Onda Local se exilia

"Una vez me preguntaron si había pensado en esa posibilidad. En esa ocasión, respondí que el exilio era la última alternativa para preservar mi vida y libertad.

El periodista de Onda Local, Julio López, anunció este jueves que decidió exiliarse, luego que Migración y Extranjería le informó que tenía restricción migratoria y le quitó su pasaporte, el pasado 21 de junio al llegar a la frontera de Peñas Blancas, con dirección a Costa Rica. López aseguró que su exilio es para "preservar" su vida y libertad.

"Al llegar a la frontera de Peñas Blancas, dos funcionarios de Migración me esperaban. En la lista de pasajeros había un asterisco en mí nombre. Al preguntarme el número de asiento, uno de los funcionarios dijo: “¡Este es Julito!” y me aislaron (...) Después de unos 20 minutos, el funcionario de Migración regresó y me dijo que no podía viajar porque había una certificación de restricción migratoria y retuvieron mi pasaporte" informó el colega quien es miembro de la organización de periodistas y comunicadores independientes, (PCIN)

LEER MÁS: Periodista Sergio Marín se exilia ante ola de amenazas del régimen

López dijo que en ese "lapsus de tiempo" del 21 de junio cuando le informaron de la restricción migratoria en la frontera, llegó una cita de la fiscalía a casa de su madre en Nandaime, que ordenaba presentarse a una entrevista este jueves a las 8:30 am en el caso contra Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, por supuesto "lavado de dinero" en la Fundación Chamorro.

López no llegó a la cita del Ministerio Público porque decidió abandonar el país "Una vez me preguntaron si había pensado en esa posibilidad. En esa ocasión, respondí que el exilio era la última alternativa para preservar mi vida y libertad. Ese momento ha llegado. Tomar esta decisión ha sido angustiante; lo he hecho para tranquilidad de mi familia, aunque sé que les embarga la tristeza" relató el colega.

Aclaró que su relación con la Fundación Violeta Barrios ha sido "absolutamente en el ámbito de la Ley". Brindó servicios profesionales en calidad de comunicador y "he sido beneficiario de una beca periodística y de las capacitaciones de la Fundación. Además, recibí en tres ocasiones el premio a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en las categorías de radio, noticia local – comunitaria y transparencia y sostenibilidad, premios entregados por la Fundación bajo el escrutinio de jurados internacionales de gran prestigio".

"No tengo nada que esconder. La falta de institucionalidad en Nicaragua ha llegado a tal extremo que la Fiscalía no es un órgano independiente, no actúa apegada a los derechos humanos, únicamente ejecuta las órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo persiguiendo, según ellos, “otro intento de golpe de Estado”, existente únicamente en la mente maquiavélica de la pareja presidencial" denunció el comunicador a través de una carta que hizo pública en el medio que dirige, Onda Local.

SIGA LEYENDO: Carlos Fernando Chamorro sale fuera de Nicaragua, tras allanamiento en su casa

López denunció a la fiscalía por "violar la privacidad de los datos personales de mi madre, una mujer humilde, campesina y siempre luchadora. “Mi familia es desplazada de guerra”, expusieron su vida defendiendo una causa revolucionaria, traicionada por Daniel Ortega".

El comunicador espera regresar a Nicaragua, narrar y escribir el retorno de los miles de nicaragüenses que han huído del régimen de Ortega producto de la persecución y represión.