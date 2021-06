Intimidación: Fiscalía interroga a jefe de prensa de Canal 10 sobre contenido de las noticias

El periodista y jefe de prensa del noticiero Acción 10, Mauricio Madrigal, compareció este martes en el Ministerio Público por un caso de presunto lavado de dinero por el que se investiga a la opositora Cristiana Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro, y por el que se ha citado a más de una veintena de comunicadores.

Al salir de la fiscalía, Madrigal informó que el fiscal a cargo lo interrogó sobre el funcionamiento de Canal, pese a que fue solicitado sobre el caso contra la cerrada Fundación.

“Están haciendo un proceso de investigación, no salgo como implicado ni nada por el estilo y leyeron un artículo en el que señalan que ellos tienen la potestad de llamar a ciertas personas para averiguar sobre su proceso investigativo (...) me preguntaron ¿Cómo hacemos para trabajar? y para balancear la noticia, básicamente sobre el trabajo periodístico ¿Cómo hacemos para conseguir las noticias y el contenido?”, manifestó Madrigal

El jefe de prensa del noticiero Acción 10, expresó que el funcionario le preguntó si conocía de las leyes que están "riñendo con ejercicio periodístico" o sea Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, la cual fue aprobada por la aplanadora sandinista para castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.

“Preguntaron ¿cómo es tu noticiero? respondí noticias de todo tipo, lo que ocurre en la calle, coyuntura nacional ¿cómo funciona canal 10?, me preguntaron si conocemos la Ley de Ciberdelitos y le dijimos que sí, que sí conocíamos la ley (...) leyes que están riñendo ahorita con el ejercicio periodístico”, informó

Asimismo, Madrigal explicó que ni Canal 10 ni sus colaboradores tienen vínculos con la cerrada FVBCH “Nunca hemos tenido vínculos con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ni los periodistas que trabajan conmigo ni yo hemos recibido nunca ni a título personal ni a título de empresa”.

Antecedentes

En plena crisis sociopolítica en agosto del 2018, el periodista orteguista Oscar Ortiz de Tn8 (Canal oficialista) llegó a las instalaciones del Canal 10 para asediar a los periodistas de este medio, ordenando y auto proclamándose como nuevo jefe de prensa de este canal.

Al respecto, y ante la presencia de Ortiz en las instalaciones, el jefe de prensa de Acción 10, Mauricio Madrigal aclaró que no tienen orientación de contratar a alguien.

“Oficialmente yo no tengo ninguna comunicación al respecto, sí sé que el periodista vino hoy en la mañana acá, pero quiero dejar claro que nosotros como empleados de esta empresa tenemos una jefatura y el jefe regional mío que está en Miami no me ha girado ninguna orientación de contratación de nadie”, aseguró Madrigal en ese momento.