Embajada de EEUU en Nicaragua reanuda excención de entrevistas para renovar visas

10:17 a.m.

El cónsul general de los Estados Unidos en Nicaragua Chris Kjelland anunció que han retomado el programa de exención de entrevistas para renovar la visa americana, que permitirá a los ciudadanos renovar su visa de no inmigrante únicamente cumpliendo con algunos requisitos básicos, entre el que se destaca que la visa no tenga mas de 24 meses vencida.

Recuerde Leer: Periodistas abandonan Nicaragua: "pueden irrumpir en tu oficina y secuestrarte"

“Sabias que podrías ser elegible para renovar tu visa sin hacer una cita para hacer entrevista, hemos retomado el servicio de exención de entrevistas a través de cual se puede solicitar la renovación de su visa de no inmigrante cumpliendo con una serie de requisitos básicos incluido que tu visa anterior no tenga mas de 24 meses de vencimiento. El segundo requisito es que tu visa anterior debe haber sido procesada en nuestra embajada y no puede haber ningún cambio en tus datos biográficos, al momento que tu visa anterior fue procesada debías tener más de 14 años” expresó el cónsul general a través de un video difundido en las redes sociales de la embajada estadounidense en Managua.

De igual manera el cónsul estadounidense explicó cómo hacer para poder aplicar de este servicio e invitó a visitar el sitio web para tener mayores detalles de los requisitos. Los documentos deberán ser enviados por correspondencia a través de una empresa de encomiendas en Nicaragua.

Recuerde Leer: Carlos Fernando Chamorro oficializa segundo exilio en Costa Rica

“Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.ustraveldocs.com donde encontrarás de forma detallada todos los requisitos para calificar a este servicio, una vez que verifique que cumples con los requisitos deberás enviar tus documentos de tu aplicación a través de CargoTrans, favor tomen en cuenta que las aplicaciones que no cumplan con los requisitos de nuestro programa no podrán ser procesadas” dijo el diplomático estadounidense Chris Kjelland.