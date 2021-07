Colectivo de DDHH Nicaragua demanda información de Jhovanny Tenorio, quien tiene 63 días desaparecido

8:22 a.m.

Tras 63 días sin saber del paradero del joven opositor Jhovanny Alexander Tenorio Urbina, quien laboraba como guarda de seguridad en la Hacienda La Aurora, ubicada entre Matagalpa y Jinotega, su familia demanda su liberación. Tenorio fue beneficiado con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH el pasado 13 de julio, destaca el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + impunidad.

La detención de Tenorio Urbina se dio el pasado 2 de mayo de 2021, según denuncia de la familia, cuatro personas desconocidas, vestidas de civil y armadas, quienes se identificaron como agentes policiales, dijeron a Jhovanny que tenía una denuncia en la Delegación de Policía de Jinotega y que debían llevárselo.

En ese momento Jhovanny les dijo que no había cometido ningún delito, ni había hecho daño a nadie, afirmando “soy inocente”, pero que no se resistiría a la detención. Sin embargo, los agresores lo habrían tomado por la fuerza, lo golpearon y montaron con violencia en una camioneta particular sin que hasta ahora se sepa de su paradero.

La familia de Tenorio se ha presentado en múltiples ocasiones a las estaciones de Policía de Matagalpa y Jinotega, donde les negaron en reiteradas ocasiones información y hace dos semanas les dijeron que si volvían a llegar les arrestarían.

De igual manera se conoce que la familia solicitó apoyo a la Cruz Roja Internacional para que pidieran información al sistema penitenciario.

Asimismo, Su hermana Claudia Tenorio Rizo y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, solicitaron medidas cautelares a favor de Jhovanny las que fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 13 de junio de 2021.

Por su parte el Colectivo de Derechos Humanos mantiene el acompañamiento a la familia de Jhovanny en su búsqueda y exige al régimen Ortega Murillo que brinde información sobre su ubicación y estado de salud, así como su libertad inmediata.