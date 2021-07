Rosario Murillo confirma venganza contra Lesther Alemán, no olvida "esas manos levantadas" que los señaló de asesinos

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo continuó su narrativa de ataques contra las voces disidentes a las que calificó de “miserables” y “minúsculos”, luego que la sancionada policía sandinista secuestró a seis opositores del Movimiento Campesino y de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN). Entre los secuestrados está el aspirante presidencial Medardo Mairena.

En su intervención Murillo recurrió a justificar los secuestros por el supuesto “golpe de Estado”, el cual nunca existió sino una insurrección cívica en la que la población se tomó las calles para demandar la salida de Daniel Ortega.

“Recordemos que en abril nos arrebataron el derecho a la movilidad y se creían emperadores cuando levantaba la mano para decir, no, no se quiten los tranques, emperadores, recordemos cómo condenaron a muerte decidían quién vivía (...) los emperadores que se creyeron emperadores, pero en realidad eran minúsculos y miserables seres humanos levantado la mano para decir no y seguían cometiendo crímenes y saqueando”, dijo Murillo, quien tergiversa los acontecimientos en 2018.

La vicemandataria señalada por violaciones a derechos humanos y corrupción dijo que los opositores “exhiben” falta de “humanidad”, y advirtió que “nunca” van a olvidar esas “manos levantadas”, en referencia al líder universitario secuestrado Lesther Alemán, quien saltó a la palestra pública por increpar al dictador, Daniel Ortega, en el inicio de un fallido diálogo nacional hace tres años.

“Esos niveles de deshumanización llevaron a los que se creían emperadores, (...) hay momentos en la vida en los que uno puede exhibir falta completa de sentido y humanidad, es el momento en el que tiene que reflexionar, pensar, meditar, sobre lo que se hizo, todos esos sentimientos, esas manos levantadas que jamás vamos olvidar y nuestro pueblo no puede olvidar”, advirtió

Además, Murillo agregó que se “respetan” los derechos humanos en el país, pese a que niegan a los familiares de los secuestrados políticos las visitas familiares o la asistencia jurídica de un abogado.

“Eso no es derechos humanos, no sabemos, hay países donde asesinan a los promotores de derechos humanos todos los días, pero no los vemos en la lista de los que violentan los derechos humanos porque todo esto es político, hay una politización que hemos denunciado tantas veces, de los que se llaman derechos pero es una politización absurda y evidente, solamente muestra el verdadero rostro de los organismos que están allí para absolver criminales y culpabilizar lo que consideran que no debe existir, como los pueblos valiente así funciona el sistema del capitalismo salvaje que rigen el mundo”, dijo Murillo.

La noche de “cuchillos largos” del lunes, también dejó el secuestro de los dirigentes estudiantiles opositores Lesther Alemán y Max Jerez. Con estas últimas detenciones suman 27 rehenes políticos bajo el contexto de las elecciones, que se suman a los 120 presos políticos encarcelados