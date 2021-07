Laureano Ortega intenta justificar violación a ley de amnistía con arresto de opositores en Nicaragua

Al parecer Rosario Murillo ha orientado a sus hijos a justificar los secuestros de opositores por parte de su régimen, a través de la sancionada Policía Sandinista, quien ha operado en horas de la noche para sembrar terror en los nicaragüenses.

Esta vez fue su hijo Laureano Ortega, quien trató de justificar los arrestos de Lesther Alemán y de los líderes campesinos, Medardo Mairena, Freddy Navas y Pedro Mena.

A través de un tuit, Laureano expresó que la dictadura de su padre otorgó amnistía a estos opositores, pero que esa ley exigía no repetición.

“La Ley de Amnistía que el Gobierno otorgó a los terroristas del 2018 en aras de la paz y la estabilidad. La inobservancia del principio de No Repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta ley”, dijo en su cuenta de Twitter.

El abogado y ex trabajador de la Corte Suprema de Justicia, Yader Morazán, sostiene que nadie puede ser procesado “dos veces”, en referencia a los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, quienes fueron condenados a más de 200 años de cárcel por unos delitos fabricados por el Ministerio Público y por los cuales fueron absueltos, a través de la “Ley de Amnistía”, que benefició a más de 600 opositores en 2019.

“Todos sabemos que nadie puede ser procesado dos veces por el mismo delito y aunque la ley hable de “condenado o absuelto”, admitir lo contrario, abriría la posibilidad de que Ortega sea procesado nuevamente, porque fue sobreseído, es decir, se libró por razones “técnicas””, dijo Morazán, quien cita el artículo 34 y 10 de la Constitución Política.

Según el abogado, los presos políticos recapturados fueron “favorecidos” con la Ley de Amnistía, la cual extingue la acción penal, es decir facultad de perseguir el delito.

“Es un muerto bien muerto. Y el hecho de que maliciosamente los “jueces” no dictan la sentencia de sobreseimiento correspondiente, no significa que no sea una “Cosa Juzgada” porque además no estaban bajo la suspensión de pena o bajo principios de oportunidad donde caben los períodos de prueba”, explicó el litigante, quien se refirió al artículo 72.10 del Código Procesal Penal.

Para Morazán, la vicemandataria Rosario Murillo pone en “apuros” nuevamente al Poder Judicial, quienes intentarán justificar los secuestros de opositores.

“Solo me queda decirles que, la Chayo pone en apuros a sus propios adeptos, quienes tienen que buscar cómo subsanar jurídicamente sus caprichos que ni siquiera gozan de apariencia de legalidad, a pesar de tener asesores mudos y todo el sistema judicial a sus órdenes”, dijo Morazán a 100%Noticias.

Además, Morazán aclaró que estas ilegalidades, no forman parte del paquete de leyes represivas recientemente aprobadas “No sigan diciendo que se están aplicando las leyes nuevas, porque no es así. Las leyes nuevas no traen consigo semejantes prácticas aberrantes, y ya quisiéramos que al menos las practicarán tal como las han promulgado, porque en ellas no se avalan secuestros nocturnos, ocultamiento de detenidos y de expedientes judiciales, y menos audiencias clandestinas con una defensa impuestas”

En la nota de prensa, la Policía señaló a los campesinos como supuestos responsables del asesinato de cuatro policías en 2018. En 2019 los campesinos, quienes habían recibido condenas de más de 200 años de cárcel, fueron beneficiados con la “Ley de Amnistía”, que benefició a más de 600 opositores, y causó polémica porque los acusados nunca reconocieron haber cometido delitos y atribuyeron las querellas a represalias de Ortega contra las protestas antigubernamentales.