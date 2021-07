Dramática súplica de la hija de Pedro Mena al momento de su recaptura

Pedro Mena fue secuestrado la noche de este lunes 5 de julio, al igual que Medardo Mairena y Freddy Navas, todos miembros del Movimiento Campesino, por órdenes de la pareja dictatorial Ortega-Murillo.

La hija del líder campesino Pedro Mena, entre sollozos, bendijo a su papá, mientras este era detenido y llevado por agentes de la guardia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la noche de este lunes.”Dios te cuida siempre papá”, dijo la niña mientras lloraba desconsolada.

“Como vamos a confiar en ustedes de tanto que nos hacen? Como van a venir a la casa si nosotros somos buenas personas?…Siii pero nadie le está haciendo nada, tranquila (Comisionado habla)…pero a mi papá sí!, a mi papá sí! Espero que así a como se lo lleva así lo traiga…Hay un Dios que todo lo ve y hay justicia”, dijo entre llantos la hija de Pedro Mena.

LEER MÁS: Madre de líderes estudiantiles a Daniel Ortega: "los asesinos son los que gobiernan, nuestros hijos son inocentes"

Mientras la esposa de Mena advirtió a los agentes orteguistas que a su compañero de vida se lo estaban llevando con salud y en buen estado y que si algo le pasaba era responsabilidad de estos.

“No llores hija, Dios está con nosotros, Dios nunca nos va a abandonar y un día se va a terminar todo lo que están haciendo ustedes…Amor te queremos, oíste? Nosotros siempre vamos a estar para vos”, dijo la esposa de Pedro Mena.

Mientras tanto el Comisionado que dirigía el operativo les “prometía” que no le iba a pasar nada y que en cuanto le dieran la orden de liberarlo él lo haría.

“Yo no lo voy a matar, nadie le va a hacer nada…tranquilas no se estresen…cuando me ordenen yo lo vengo a dejar, no se preocupen”, dijo el Comisionado.

SEGUIR LEYENDO: EE.UU. enfatiza el miedo de Ortega a cualquier oposición con miras a elecciones

Pedro Mena fue secuestrado la noche de este lunes 5 de julio, al igual que Medardo Mairena y Freddy Navas, todos miembros del Movimiento Campesino, por órdenes de la pareja dictatorial Ortega-Murillo y ejecutada por agentes de la Policía Sandinista. El mismo día también secuestraron a los líderes universitarios, integrantes de AUN, Lesther Alemán y Max Jeréz.