Médico fue citado a fiscalía por atender a María Asunción Moreno aspirante presidencial

El médico independiente y miembro de la Unidad Gremial por Nicaragua, José Luis Borgen, compareció en el Ministerio Público por brindar atención médica a María Asunción Moreno, aspirante presidencial inscrita en la Alianza Ciudadanos por la Libertad.

“Me enviaron una citatoria en referencia a la atención médica que brindé a una ciudadana de nombre María Asunción Moreno, no sé quién es ella específicamente en el país (...) yo no sé si es candidata a la presidencia, yo atendía a una señora que se llama María Asunción Moreno, yo no la conozco como otra persona, la conozco como paciente”, expresó el Borgen

Asimismo, el doctor considera que la cita está relacionada a las declaraciones de la sancionada vicepresidente Rosario Murillo, quien amenazó al gremio médico y periodistas a no publicar "noticias falsas" sobre temas de salud, con información de "falsos médicos y con falsos pronósticos", lo cual está penado en la Ley Especial de Ciberdelitos.

“Esto tiene que ver con las declaraciones de algunos de los voceros del gobierno en cuanto al quehacer de los médicos por la pandemia, entonces esto no se si es sobre la pandemia o la atención a un paciente”, dijo

Además, el médico manifestó que el trasfondo es intimidar “es una labor de intimidación, igual que se está haciendo con los periodistas, igual ya se había anunciado por parte de personeros del gobierno de que ahora les toca a los médicos y lo único que hacemos es una labor de derechos humanos, garantizando la salud de todos los nicaragüenses, de la mejor manera posible”, expresó.

La vicemandataria defendió las cifras que presenta semanalmente el Ministerio de Salud (MINSA) y enfatizó que es la única entidad autorizada a emitir informaciones, informes y presentar resultados del avance de la pandemia.

“Desde las autoridades de salud, que son nuestras autoridades, que son las que saben, porque están en todas partes todos los días, por lo tanto, la autoridad en salud es la que emite distintas informaciones, distintos informes, presenta resultado, la autoridad, el Ministerio de Salud” dijo Murillo la semana pasada.