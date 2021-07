Padre Eliar Pineda denuncia campaña en su contra, lo señalan de ser supuesto "tesorero de armados"

El Padre Eliar Pineda denuncia a través de un video una campaña que se está orquestando en su contra en la que lo señalan de ser supuesto "tesorero de armados", según Pineda están enviando mensajes a productores diciendo que deben de dar entre 1,500 o 2,000 dólares al religioso, quien según ellos supuestamente es el tesorero de los armados.

“Le hacen a llegar mensaje a la gente diciéndole que si no dan la plata que se acuerdan de que tienen familia, una amenaza muy tremenda yo quiero hacer saber a la opinión pública que yo en ningún momento estoy recibiendo plata a ningún productor, no soy tesorero de los armados, no sé dónde sacan eso" dijonel sacerdote.

Lea Además: Sacerdote Eliar Pineda denuncia plan de orteguistas de emboscada en su contra

Pineda es un fuerte crítico del régimen y cree que lo quieren perjudicar con esta campaña en su contra, "la gente bien me conoce sabe que yo he sido una persona que ha estado en contra de este régimen pero no pienso que las armas sean una solución para derrocar un régimen. Yo pienso que Dios nos ha dado sabiduría inteligencia y libertad para poder pensar que es lo más saludable que debemos hacer para derrocar esta dictadura sabemos que la vía es la vía cívica, no cabe en mi cabeza cómo puedo estar yo tratando de recoger dinero para comprar armas y fusiles no sé no sabe dónde viene esto definitivamente estoy un poco confundido” expresó el religioso.

De igual manera el padre Eliar explicó que a dos personas le han puesto mensajes pidiéndoles dinero para que se lo entreguen a él y aclara que él no tiene nada que ver con los supuestos "armados" y que no recibe dinero de nada ni de nadie.

“Alguien está tratando de dañar mi imagen y la imagen también de la iglesia, la iglesia no tiene que ver nada en esto ni yo (...) parece que antier en la noche llamaron a una persona porque son dos, son dos personas, dos mensaje diferentes, antenoche llamaron por teléfono a estas personas, una de ellas le colgó el teléfono y ahí aparece en el mensaje donde le dicen ¿por qué colgas estás con Daniel o está contra nosotros? y el otro pues le preguntaba a las personas que lo llamaron cómo es eso de los $1500 que tengo que dar porque a uno de los dos que le mandaron mensaje le mandan a pedir $1500 al otro le mandan a pedir 2,000 y les ordenan que la plata me la entreguen a mí. De esa manera me quieren culpar, quieren ensuciarme a mí para hacerme aparecer como que yo soy el tesorero de los armados” continuó explicando el padre Pineda.

Lea Más: Denuncian profanación de la Ermita de la comunidad de Santo Domingo de Guzmán

El pasado 27 de septiembre de 2020 el sacerdote Eliar Pineda, crítico de la dictadura Ortega Murillo, fue removido de la parroquia Los Ángeles en Jinotega hacia una Iglesia de Mancotal.

Asimismo, denunció que pese a tratar de buscar a las autoridades de la sancionada policía sandinista de la localidad esta, nunca están disponibles para poder explicar la situación que está viviendo.

“Mañana estaré en Mancotal rodeado de personas de la iglesia para que se den cuenta de que si para mañana había quedado de llevar alguien dinero yo no recibo dinero absolutamente de nadie, ni tengo que ver nada en esto que me están tratando de involucrar” dijo el padre Pineda.