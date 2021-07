Embajador Mark Green compara régimen de Daniel Ortega con el accionar del "crimen organizado"

10:51 a.m.

El Presidente del Wilson Center, el Embajador Mark Green, aseguró este viernes que la situación en Nicaragua bajo la administración de Daniel Ortega, "se asemeja a una empresa del crimen organizado" al exponer la grave violación a los derechos humanos. Esta declaración de Green es importante porque él fue director de USAID y "se presta a endurecer los informes que se piden en Renacer" comentó una fuente a 100% Noticias.

"En Nicaragua se parecen mas a las funciones de una organización criminal en lugar de servir a sus ciudadanos" criticó Green quien fue Congresista republicano en el período de 1999 a 2007.

En su twitter compartió un video con sus comentarios "sobre el deterioro de la situación en Nicaragua que se asemeja a una empresa del crimen organizado. La gente está sufriendo innumerables violaciones de derechos humanos y pedimos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos" escribió Green

Green dijo que desde el 2006 cuando Daniel Ortega regresó al poder, "el pueblo de Nicaragua ha sufrido incontables violaciones a sus derechos humanos, sin debidos procesos legales desapareciendo rápidamente la independencia de poderes. Ortega controla cada parte del gobierno incluyendo las instituciones que manejan el proceso electoral"

El Embajador Green recordó la violenta represión del año 2018 que dejó a más de 328 personas muertas, miles de heridos y exiliados. "Tristemente los agentes del poder respondieron con crueldad y brutalidad" comentó.

Green destacó que en las detenciones han participado militares, policías y paramilitares. Hizo ver que la nueva escalada represiva, ha provocado el éxodo de nicaragüenses entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos, líderes de oposición y activistas de la sociedad civil.

"Si eso no fuera suficiente como todos hemos leído, Ortega controla el Consejo Supremo Electoral impidiendo que partidos políticos participen en el proceso electoral. Ortega ha ordenado arrestar a lideres de la sociedad civil y personas destacadas del sector privado. La mayoría de estos últimos detenidos no se les ha permitido ver o hablar con sus familias, no tienen acceso a abogados o incluso ser atendidos por profesionales de la salud" denunció Green

El Wilson Center, presidido por Green, fue creado por el Congreso en 1968 como el monumento oficial al presidente Woodrow Wilson, es el foro político no partidista clave de la nación para abordar problemas globales a través de la investigación independiente y el diálogo abierto para informar ideas prácticas para la comunidad de políticas.

Recientemente Berta Valle esposa de Félix Maradiaga y Victoria Cárdenas esposa de Juan Sebastián Chamorro, realizaron una gira por varias entidades gubernamentales de Estados Unidos para denunciar la escala de la represión y estado policial en el país.