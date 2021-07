Verónica Chávez: “Mi confianza está en Dios” al comparecer en fiscalía por segunda vez

“Mi confianza está en Dios” dijo la periodista Verónica Chávez antes de ingresar a las oficinas del Ministerio Público que la citó por segunda ocasión sobre la investigación de presunto “lavado de dinero” contra la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

“Ya me habían citado la primera vez y en ese momento te dicen que pueden volverte a llamar en caso que requieran más información o consultar otra cosa”, expresó Chávez.

Al ser consultada sobre si existe temor de ser detenida, la ex directora ejecutiva de 100%Noticias, reiteró “Yo no he cometido ningún delito, vengo acá porque no tengo nada que temer están haciendo su investigación me están pidiendo venir yo vengo, mi confianza está en Dios, estoy en manos de Dios”

Chávez, quien es esposa del aspirante presidencial detenido Miguel Mora explicó que ahorita está en función de su cónyuge e hijo, un menor con discapacidad.

“Mi esposo está recapturado y estoy en función de mi hijo Miguelito, un niño especial que me necesita, mi confianza está en Dios y estoy centrada en mi situación, yo confío en Dios”, dijo la periodista.

Por estas investigaciones, la sancionada policía sandinista mantiene bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio a la precandidata presidencial y exdirectora de la FVBCH, Cristiana Chamorro, y los extrabajadores de esa organización Marcos Fletes y Walter Gómez, quienes están detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el nuevo “Chipote”.

Chávez ya había sido citada por la Fiscalía por este mismo caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el pasado 25 de mayo.