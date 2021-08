Berta Valle y Victoria Cárdenas consideran "ofensa" a presos políticos la inscripción de candidatos

10:40 a.m.

Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposas de los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, respectivamente, consideran una “ofensa” para los más de 140 presos políticos la inscripción de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia del país.

En una entrevista a Fernando Del Rincón en CNN, Valle aseguró que las inscripciones ofenden el compromiso de los partidos y movimientos sociales de ir juntos a los comicios electorales.

LEER MÁS: Congreso sandinista ratifica a Daniel Ortega y Rosario Murillo como fórmula presidencial

“Como esposa de un precandidato a la Presidencia, que anhelaba tener elecciones libres justas y transparentes para una transición democrática al igual que Juan Sebastián Chamorro y los otros precandidatos, creo que esto es una ofensa grandísima, no solamente hacia ellos, (sino) hacia el compromiso que habían hechos varios partidos y movimientos sociales de ir juntos, de apoyarse bajo una misma estrategia nacional, sino una gran ofensa para las personas que han dado su vida por el país, por los presos políticos” expresó Valle.

Asimismo, la esposa del aspirante Felix Maradiaga, tildó de “zancudos” a las agrupaciones políticas que se prestan al juego de Daniel Ortega.

“Yo creo que los partidos que se presentan son zancudos, que aunque tengan buenas intenciones quizás, porque quiero dar espacio a la duda, porque es un autoengaño, porque sabemos los resultados de noviembre, sabemos que el régimen de Daniel Ortega hará todo lo posible para quedarse en el poder y es realmente frustrante y doloroso”, dijo

LEER MÁS: Óscar Arias: "Nicaragua se va convertir en una dictadura cada día más cruel"

Mientras, Victoria Cárdenas, cónyuge del precandidato Juan Sebastian Chamorro insistió en que las leyes represivas fueron creadas precisamente para inhabilitar a la oposición “evitar que se postulen a la presidencia y les están quitando el derecho a los nicaragüenses a elegir y a ellos mismos a elegirse”.

Al mismo tiempo, Valle y Cárdenas denunciaron que ambos aspirantes presidenciales se encuentran desaparecidos.

“No se nada, desde que se lo llevaron de mi casa hace 56 días no se nada, no se nada de su salud, no se donde esta y como está, está desaparecido”, dijo Cárdenas.

SEGUIR LEYENDO: Unión Europea sanciona a ocho funcionarios de Nicaragua, incluyen a Rosario Murillo, Juan Carlos Ortega y Bayardo Arce

Valle añadió “la misma situación estoy viviendo son 56 días desde su desaparición, ni su familia, ni sus abogados, (saben nada) ni hemos tenido acceso a su expediente judicial, por eso decimos que están desaparecidos”.