Monseñor Álvarez: el pueblo está unido en anhelos de justicia y libertad, a esa unidad le teme el demonio

Monseñor Rolando Álvarez de la Diócesis de Matagalpa, instó a los nicaragüenses a permanecer atentos y discernir lo que está detrás de las “máscaras o apariencias”, al mismo tiempo, reiteró que los ciudadanos están unidos, aunque haya división en las élites, líderes sociales, políticos y económicos.

En el programa “Pastoreo, Comunión y Oración”, Álvarez dijo que Nicaragua está observando cada acontecimiento, atento a discernir lo bueno y lo malo, en referencia al proceso electoral marcado por encarcelamientos e inhibiciones de líderes de la oposición.

“Mantengamos nuestro corazón alerta siempre observando los sucesos, los acontecimientos, los eventos, lo que está pasando en nuestra Nicaragua, observando alerta cada día acontecimientos que suceden porque ahí Dios nos estará permitiendo discernir, descubrir, identificar lo bueno y lo malo, el bien y el mal, dejando que crezca el trigo y la cizaña juntos para cortar al final la cizaña”, expresó

El obispo agregó que Dios derramará sabiduría para que los creyentes distingan lo que está detrás de muchas máscaras “tener claridad de lo que está detrás de muchas máscaras o de apariencias, un pueblo que finalmente sabrá identificar totalmente quién habla con la verdad quién le habla con medias verdades y quien le habla con falsedades y mentiras al pueblo paciente pero prudente”

Asimismo, Álvarez aseguró que los nicaragüenses permanecen unidos, aunque haya división en las élites, líderes sociales, políticos y económicos.

“El pueblo nicaragüense está unido en los mismos sentimientos, pensamientos, anhelos e ideales, búsqueda por la paz, la justicia, la libertad, la esperanza, la fraternidad, el perdón, la reconciliación, la transparencia (...) no hay separación mucho menos división podrá haber división en las élites podrá haber división entre líderes sociales, políticos, económicos, entre los grandes del mundo, pero no hay división entre nosotros los nicaragüenses que cada día que pasa entre más sufrimiento y dolor vivimos como nación más nos unimos interiormente”, expresó

El religioso manifestó que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra el bien, contra un pueblo que ora y se humilla por un cambio “el pueblo de la calle, el pueblo de a pie siempre ha estado unido y ahora más que nunca a esa unidad le tiene terror el demonio que es padre de la división y de la mentira, de la calumnia y de la acusación, precisamente viendo la unidad interior de todo un pueblo arremete contra esa unidad para destruirla pero las fuerzas del infierno no prevalecerán nunca han prevalecido ni prevalecerán”

Álvarez advirtió a los creyentes a no dejarse utilizar por los “poderosos” que usan a los “mancillados y pisoteados” como “cosas y objetos” “no como personas, ni como sujetos, son tratados y vistos como simples instrumentos de los intereses de los poderosos de los que se sienten grandes de este mundo, de los que se sientan en el trono de la gloria mundana qué es pasajera (...) los más vulnerados, los descartados por este mundo los que no cuentan en los planes de los poderosos de este mundo más que para utilizarlos (..) acudamos unos y otros a doblar rodillas ante el señor”

El obispo de la Diócesis de Matagalpa sostuvo que la esperanza de los creyentes y no creyentes nunca estuvo basada en fuerzas humanas, sino en Cristo Jesús.

“Aunque las fuerzas humanas fracasen aunque humanamente pudiéramos pensar que se cierran cada vez más las puertas y ventanas, nosotros mantenemos que nuestras esperanzas no está basada nunca lo ha estado no está fundamentada nunca lo ha estado en hombres algunos, no ha estado en fuerzas humanas algunas, nuestra esperanza no ha estado nunca basada en estrategias sociales, políticas y económicas, se sostiene en Cristo resucitado y hemos de seguir orando y doblando rodillas por Nicaragua porque el señor hará el milagro el señor hará su milagro”, concluyó