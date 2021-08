Policía incautan más de 400 kilos de cocaína sin detenidos

La sancionada policía sandinista incautó 418 kilos con 339 gramos de cocaína, valorados en 10 millones 450 mil dólares en el municipio de Diriamba del departamento de Carazo. No hubo ningún detenido.

En la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), el Comisionado Mayor César Cuadra, Segundo Jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía, informó que en el kilómetro 48.5 carretera a La Boquita a las 9:45 de la noche, un retén policial “perfiló” un microbús color blanco con franjas negras, placa CZ-16109 y cuyo conductor hizo caso omiso a la señal de alto, siendo perseguido por patrulla policial que encontró el vehículo abandonado.

“En inspección realizada se detectó compartimento en el piso del vehículo, extrayendo la cantidad de 350 paquetes de forma rectangular envueltos en cinta adhesiva con sustancia color blanco, que en prueba de campo dio positivo a cocaína”, dijo Cuadra.

El operativo se realizó el 5 de agosto en el municipio de Diriamba, Carazo.

Desconfianza

Para Elvira Cuadra, socióloga nicaragüense especialista en seguridad y radicada en Costa Rica, el narcotráfico y el crimen organizado "son una amenaza permanente para Nicaragua y para toda Centroamérica”.

Cuadra señala que la incautación de grandes cantidades de dinero supuestamente provenientes del crimen organizado genera “dudas y desconfianza” entre la población.

“Primero por las grandes cantidades que hay de por medio, segundo porque usualmente no se captura a ninguna persona o no se captura un grupo o célula vinculada con esa cantidad de dinero por su traslado, en la mayoría de los casos no hay otro recurso del crimen organizado como drogas, armas de fuego o personas involucradas, etc. Eso genera mucha desconfianza porque no se sabe si es casualidad que se están dando esas capturas” explicó Cuadra a 100%Noticias.

En 2018, la Policía incautó 9,818,670 millones de dólares, pero el informe anual refleja un total de 14,328,793 millones de dólares. Es decir el doble de lo que se ocupó en 2017, y casi cinco millones de dólares más de lo que la vocería policial informó en notas de prensa.

En 2019, de acuerdo al informe anual de ese año, la Policía incautó 13,325,656.10 millones de dólares, un millón más que lo reflejado en nuestra base de datos (U$ 12,003,567), y uno menos si lo comparamos con el año 2018.