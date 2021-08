Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa defendió en un mensaje este miércoles el derecho de los seres humanos a la libertad, en medio de las redadas contra los opositores, que realiza en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega, quien eliminó la competencia política al encarcelar a todos sus competidores y anular tres personerías jurídicas de partidos políticos.

"Porque no hay nada ni nadie que nos pueda quitar la libertad interior que nos da el ser hijo de Dios, por eso la libertad no es solo un derecho humano es un derecho divino y por eso quien lastima la libertad, no está solo lastimando los derechos de los seres humanos, está lastimando los derechos de Dios" reflexionó el obispo en una misa realizada en el Monasterio de Santa Clara de Asís en Ciudad Darío.

Álvarez instó a la oración para custodiar "la libertad que nos da el ser hijos de Dios"

"Estas tres virtudes y gracias hieren hieren directamente al Espíritu mundano: la radical pobreza, destituye del trono de los soberbios a los ambiciosos los destituye, la contemplación contradice para transformar el mundanal bullicio y la humildad destrona a los poderosos" añadió el también administrador de la Diócesis de Estelí.

El obispo Álvarez ha denunciado desde el púlpito que los "demonios" los quieren callar, porque al callar a los pastores, callan al pueblo. Denunció en una de sus homilías que su misión es cada vez "más difícil porque hay ataques, hay ofensas, hay calumnias".

Precisamente los obispos por abogar por la libertad y respeto de derechos humanos en el país, han sido señalados por propagandistas del régimen de ser parte de "un plan de conspiración" contra la pareja dictadora, según el sandinista William Grigsby.

No es casual eso yo estoy claro Daniel y Rosario no se tiran a decir estas cosas sin que tengan todos los pelos en la mano hermanos tienen información sabe lo que andan haciendo” dijo Grigsby.

Este martes la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua denunciaron que "no existen condiciones para unas elecciones democráticas".

"El pueblo nicaragüense, que tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas, se encuentra impedido de expresar sus simpatías votando en las elecciones de noviembre para elegir a las máximas autoridades del país, porque los candidatos de la oposición han sido forzosamente excluidos de la contienda al privarlos de libertad y quitarles sus derechos ciudadanos" señaló la Arquidiócesis de Managua.